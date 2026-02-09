虎科大建構輝達高階AI雲端算力平台 助攻無人機教學及工程教育

一直以打造AI校園為目標的虎尾科技大學獲教育部補助1300萬元，增購輝達NVIDIA H200及NVIDIA RTX PRO 6000等高階AI核心設備，提升AI賦能，打造制度化、平台化的AI運算環境，強化工程教育、無人機研發實力與產業人才培育的基礎，校方說，對未來在精密機械、機電整合、智慧製造與系統工程等領域教學的提升助益良多。

電算中心主任蘇暉凱指出，這項AI賦能升級建置，是結合「無人機產業人才及技術培育基地計畫」與高等教育深耕計畫所推動，整合教學、研究與行政資源，系統性投入AI雲端算力、運算平台與校園高速網路等關鍵設施，可作為工程教育與科技應用發展的重要基礎。對學生可在遠端作業或執行專案訓練，更加方便。

校方說，透過集中化的AI運算資源與校內20 Gbps高速骨幹網路，一般工程類科教學空間即可遠端使用高效能AI算力，無須再另行配置大量GPU設備，使AI能快速且穩定地導入既有工程課程與實作訓練中，提升教學深度與實務導向。

隨著AI賦能環境升級，也加速AI技術導入無人機設計、製造、檢測與應用流程，藉由雲端算力與資料運算平台的整合，支援飛行數據分析、影像辨識、智慧診斷與製程優化，協助無人機訓練朝向自主判斷的智慧飛行應用發展。

研究發展處研發長宋朝宗也表示，配合經濟部將進一步把該套AI雲端與運算設備實際導入產業人才培育專案，支援無人機、人工智慧與智慧製造等跨域訓練，實際應用於產業導向課程、專題實作與技術驗證，協助學生與產業端共同進行實務開發與問題解決，展現AI賦能在技職人才培育的實質成效。

校長張信良指出，透過多年工程教育與實作經驗的累積，虎科大已逐步建構可同時支撐工程教學、研究發展與產業人才培育的AI應用體系，未來將持續強化新興科技教育，鞏固技職體系在高階工程與科技人才培養上的角色。 虎科大升級AI雲端計算伺服器，加速AI導入工程課程與實作訓練，強化教學深度與實務導向。記者蔡維斌／翻攝