搶才從國中起！台塑引大學師資、實作場域 強推「跨校實作營」

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
台塑企業與虎尾科技大學、西螺農工今明兩天舉辦「FORMOSA 科學探索營」，強調「大學師資、技職實作場域」的跨校合作模式，讓雲林縣的國中學生免費參加。圖／台塑企業提供
台灣正面臨人才荒，台塑企業與虎尾科技大學、西螺農工合作，今明兩天舉辦「FORMOSA 科學探索營」，強調「大學師資、技職實作場域」的跨校合作模式，讓雲林縣的國中學生免費參加，盼藉此提早培育人才。

「FORMOSA 科學探索營」今明兩天在西螺農工舉辦，開放40名雲林縣國中學生免費參加，今由西螺農工帶領學員參訪實習工廠，西螺農工長期培育多位技藝競賽國手，是中部重要的技職訓練基地，校長郭恆瑞表示，透過讓國中生提前進入真實的技職學習環境，有助於建立對技職教育與工程實作的正確認知，也為未來升學與職涯探索提供更多可能。

課程內容包含靜電集塵器模型製作、電磁感應與發電機實驗、太陽能電池與動力車設計，以及質量守恆與結構設計挑戰等，均以小組任務方式進行，強調「做中學、學中做」。西螺農工實習主任蔡明勳指出，營隊完整運用校內專業設備，讓學生在安全且高規格的實作環境中學習，是一般科學營隊較少見的條件。

西螺農工機械科主任鄭凱仁則以校內船模競賽團隊的培訓經驗為例，向學生說明工程設計與製作流程，精密且具真實感的船模作品，讓不少學員直呼「像真的一樣」，也具體展現技職教育在實作與設計能力培養上的優勢。

虎尾科技大學吳添全教授表示，此次透過產學與校際合作，讓國中生在寒假期間接觸從基礎物理到能源應用的完整學習歷程，不僅補足課綱之外的實作深度，也有助於培養面對未來能源與環境議題的科學素養。

台塑企業強調，「FORMOSA 科學探索營」將大學端的物理與能源專業，直接引進技職體系完整的實習工廠與專業教室，課程以「綠色永續：從物理原理到實作應用」為核心，跳脫傳統課堂講授，全面採用實作導向設計，是少見專為雲林國中生量身打造的永續科學營隊，盼藉此提早培養未來產業所需人才。

台塑企業與虎尾科技大學、西螺農工今明兩天舉辦「FORMOSA 科學探索營」，強調「大學師資、技職實作場域」的跨校合作模式，讓雲林縣的國中學生免費參加。圖／台塑企業提供
台塑企業與虎尾科技大學、西螺農工合作，今明兩天舉辦「FORMOSA 科學探索營」圖／台塑企業提供
台塑企業與虎尾科技大學、西螺農工合作，今明兩天舉辦「FORMOSA 科學探索營」，讓雲林縣的國中學生免費參加，盼藉此提早培育人才。圖／台塑企業提供
