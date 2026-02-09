搶才從國中起！台塑引大學師資、實作場域 強推「跨校實作營」
台灣正面臨人才荒，台塑企業與虎尾科技大學、西螺農工合作，今明兩天舉辦「FORMOSA 科學探索營」，強調「大學師資、技職實作場域」的跨校合作模式，讓雲林縣的國中學生免費參加，盼藉此提早培育人才。
「FORMOSA 科學探索營」今明兩天在西螺農工舉辦，開放40名雲林縣國中學生免費參加，今由西螺農工帶領學員參訪實習工廠，西螺農工長期培育多位技藝競賽國手，是中部重要的技職訓練基地，校長郭恆瑞表示，透過讓國中生提前進入真實的技職學習環境，有助於建立對技職教育與工程實作的正確認知，也為未來升學與職涯探索提供更多可能。
課程內容包含靜電集塵器模型製作、電磁感應與發電機實驗、太陽能電池與動力車設計，以及質量守恆與結構設計挑戰等，均以小組任務方式進行，強調「做中學、學中做」。西螺農工實習主任蔡明勳指出，營隊完整運用校內專業設備，讓學生在安全且高規格的實作環境中學習，是一般科學營隊較少見的條件。
西螺農工機械科主任鄭凱仁則以校內船模競賽團隊的培訓經驗為例，向學生說明工程設計與製作流程，精密且具真實感的船模作品，讓不少學員直呼「像真的一樣」，也具體展現技職教育在實作與設計能力培養上的優勢。
虎尾科技大學吳添全教授表示，此次透過產學與校際合作，讓國中生在寒假期間接觸從基礎物理到能源應用的完整學習歷程，不僅補足課綱之外的實作深度，也有助於培養面對未來能源與環境議題的科學素養。
台塑企業強調，「FORMOSA 科學探索營」將大學端的物理與能源專業，直接引進技職體系完整的實習工廠與專業教室，課程以「綠色永續：從物理原理到實作應用」為核心，跳脫傳統課堂講授，全面採用實作導向設計，是少見專為雲林國中生量身打造的永續科學營隊，盼藉此提早培養未來產業所需人才。
▪清大提醒「永遠不要相信新竹的交通」偷酸隔壁校？陽明交大笑回了
▪學測成績2月25日放榜…兒想重考家長喊「浪費時間」被勸：不是壞事
▪5歲兒會算小四數學！「神童」教育最大關卡是人際關係 網：別跳級
▪學測結束考多益有好處！高三生寒假衝刺聽力憂閱讀退步 網：看目標
▪公部門幼兒教具出現簡體字！員工憂孩子混淆 遭主管嗆「排外」
▪補習才考得上好大學？家長指重點是「額外補充能力」：學測考到骨頭裡
▪頂大生115學測「考好玩」的！家長憂拉高級分標準 網安慰：不影響
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。