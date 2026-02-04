日本漫畫大師現身嶺東科大 跨海動漫工作坊報名即秒殺

快訊

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
金築順子老師指導學員四格漫畫創作技巧。圖／嶺東科技大學提供
為培育新世代漫畫創作者、深化原創實作教育，嶺東科技大學「動漫遊戲美術應用學士學位學程」連續3年舉辦「跨海動漫工作坊」，以系統化、實作導向的教學模式，持續引進國際創作經驗，打造中部具代表性的漫畫人才培育平台。

2026年工作坊於2月4日至6 日登場，邀請日本 AMPS 國際動畫學院講師、知名作品「夏目友人帳」衍生漫畫「貓咪老師來了」畫師金築順子老師親自來台授課，吸引全國漫畫創作愛好者踴躍參與。

此次工作坊甫開放報名即反應熱烈，40名名額在半日內全數額滿，嶺東科大隨即協調師資與教學資源，將名額擴增至60人，仍一位難求。參與學員不僅吸引高中職學生參與，現場更有第一線高中教師主動報名，盼將國際級的教學方法帶回課堂，優化台灣漫畫教育的實踐路徑。

課程採密集實作形式進行，金築順子老師從四格漫畫的敘事結構切入，引導學員逐步完成角色設定、分鏡安排與畫面節奏鋪陳，並深入解析運鏡視角、角色與背景整合、明暗層次與完稿技巧等專業細節。教學過程中強調「畫得出來、用得上」的創作邏輯，協助學員建立完整的漫畫製作流程。

工作坊以「台灣」為創作主題，鼓勵學員將在地文化、生活觀察與個人風格融入作品之中，透過手繪實作轉化為具有敘事深度的漫畫表現。課程也引導學員未來投稿參與「2026 千人動漫畫台灣」全國競賽，讓創作不只停留在課堂，更實際邁向發表與競賽舞台。

嶺東科大校長陳仁龍表示，學校設計時尚學院長期深耕設計與藝術教育，並觀察到台灣漫畫產業與創作能量持續累積，對專業培育體系的需求日益明確。為配合台中市政府推動動漫產業的政策，學校投入大量資源成立中部唯一的漫畫核心專業培育體系，自2025年正式招生以來即達滿招，顯示青年世代對原創漫畫專業學習的高度期待。

動漫學程主任符逸群說，透過跨海工作坊等國際教學交流，讓學生在校期間即能接軌日本漫畫產業的創作思維與實務經驗，未來也將持續引進國際師資，協助學生累積實戰能力，培養具原創力與國際視野的漫畫新生代。

跨海動漫工作坊師生大合照。圖／嶺東科技大學提供
