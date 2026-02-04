好消息！日本岩手縣一關市攜手明新科大 共育AI與半導體人才
來自日本岩手縣的交流團，一關市長佐藤善仁率領產官學界代表參訪明新科技大學，雙方聚焦半導體、AI 人工智慧、機器人產業及人才培育等議題深入交換意見，並就跨國實習、研學營及產業合作展開具體討論，為台日地方城市與技職教育體系合作開啟新篇章。
一關市位於日本岩手縣南部，是東北地區重要的製造業與高附加價值技術產業城市，除汽車產業外，亦積極發展半導體與電子相關產業。此次來訪明新科大，正是看重台灣在半導體、AI與技職教育體系上的成熟經驗，期盼透過學校端的教學、研發與實習制度，為產業園區科技人才培育布局，建立長期且具實質效益的人才合作與交流模式。
訪團由明新科大校長呂明峯與副校長李志鴻率校內主管接待，並安排參訪「半導體技術中心」的實務教學與研發基地，實地了解學校在半導體、AI 及跨域實作教學上的成果與產學鏈結模式。
校方表示，明新科大與日本岩手縣一關市交流團會談中，雙方聚焦6大合作方向：包括參與日本「東北創新論壇」。結合明新科大在機器人教育競賽實績與日本成熟的產業技術，推動「X-Club 機器人研發與競賽合作」。在「半導體與 AI 跨域人才培育」方面，雙方將以產業需求為導向的課程設計、跨域實習，結合科技應用與服務產業，回應高齡化社會與智慧城市發展趨勢。
明新科大亦分享與多國合作「科技研學營」的實務經驗，未來可透過短期研習與專題實作，吸引日本學生來台體驗科技教育。此外，也討論到現有與日本緊密合作的「運動與觀光旅遊營運管理產業實習」，攜手培育具實務與國際視野的觀光管理人才。最後，針對「產業園區規畫」，雙方交流地方產業發展與校園研發能量結合的經驗，探討大學在區域產業升級的關鍵角色。
佐藤善仁表示，面對製造業智慧化、AI導入與高齡化勞動市場挑戰，地方產業對於具備跨域能力的年輕人才需求日益殷切。此行深刻感受到明新科大在技術能量與人才培育上的熱忱，這正是支撐台灣半導體產業持續發展的重要關鍵。
