快訊

辜仲諒直言「輸日本沒關係、韓國也這樣想」 出庭為經典賽盼解除出境

好市多烤雞出事了！標示「無防腐劑」涉誤導 美消費者擬提集體訴訟

發完好人卡也沒斷？被爆熱戀回王心凌豪宅 吳克群經紀人回應了

好消息！日本岩手縣一關市攜手明新科大 共育AI與半導體人才

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
日本岩手縣一關市長佐藤善仁實地參觀明新科大「半導體技術中心」，深入了解校方在半導體實務教學、證照取得與產學鏈結上的成果。圖／明新科大提供
日本岩手縣一關市長佐藤善仁實地參觀明新科大「半導體技術中心」，深入了解校方在半導體實務教學、證照取得與產學鏈結上的成果。圖／明新科大提供

來自日本岩手縣的交流團，一關市長佐藤善仁率領產官學界代表參訪明新科技大學，雙方聚焦半導體、AI 人工智慧、機器人產業及人才培育等議題深入交換意見，並就跨國實習、研學營及產業合作展開具體討論，為台日地方城市與技職教育體系合作開啟新篇章。

一關市位於日本岩手縣南部，是東北地區重要的製造業與高附加價值技術產業城市，除汽車產業外，亦積極發展半導體與電子相關產業。此次來訪明新科大，正是看重台灣在半導體、AI與技職教育體系上的成熟經驗，期盼透過學校端的教學、研發與實習制度，為產業園區科技人才培育布局，建立長期且具實質效益的人才合作與交流模式。

訪團由明新科大校長呂明峯與副校長李志鴻率校內主管接待，並安排參訪「半導體技術中心」的實務教學與研發基地，實地了解學校在半導體、AI 及跨域實作教學上的成果與產學鏈結模式。

校方表示，明新科大與日本岩手縣一關市交流團會談中，雙方聚焦6大合作方向：包括參與日本「東北創新論壇」。結合明新科大在機器人教育競賽實績與日本成熟的產業技術，推動「X-Club 機器人研發與競賽合作」。在「半導體與 AI 跨域人才培育」方面，雙方將以產業需求為導向的課程設計、跨域實習，結合科技應用與服務產業，回應高齡化社會與智慧城市發展趨勢。

明新科大亦分享與多國合作「科技研學營」的實務經驗，未來可透過短期研習與專題實作，吸引日本學生來台體驗科技教育。此外，也討論到現有與日本緊密合作的「運動與觀光旅遊營運管理產業實習」，攜手培育具實務與國際視野的觀光管理人才。最後，針對「產業園區規畫」，雙方交流地方產業發展與校園研發能量結合的經驗，探討大學在區域產業升級的關鍵角色。

佐藤善仁表示，面對製造業智慧化、AI導入與高齡化勞動市場挑戰，地方產業對於具備跨域能力的年輕人才需求日益殷切。此行深刻感受到明新科大在技術能量與人才培育上的熱忱，這正是支撐台灣半導體產業持續發展的重要關鍵。

日本岩手縣一關市長佐藤善仁（前）於參訪過程中，聆聽明新科大副教務長高國檳（左一）介紹半導體實作教學設備與產學研發應用，對明新科大打造具產業即戰力的人才培育模式高度肯定。圖／明新科大提供
日本岩手縣一關市長佐藤善仁（前）於參訪過程中，聆聽明新科大副教務長高國檳（左一）介紹半導體實作教學設備與產學研發應用，對明新科大打造具產業即戰力的人才培育模式高度肯定。圖／明新科大提供
日本岩手縣一關市長佐藤善仁（中）與大使包化富（左六），率交流團產官學界代表，與副校長李志鴻（右六）及校內主管參觀「半導體技術中心」，期許透過人才培育與技術研發，深化國際交流合作。圖／明新科大提供
日本岩手縣一關市長佐藤善仁（中）與大使包化富（左六），率交流團產官學界代表，與副校長李志鴻（右六）及校內主管參觀「半導體技術中心」，期許透過人才培育與技術研發，深化國際交流合作。圖／明新科大提供
日本岩手縣一關市長佐藤善仁（右）蒞臨明新科大參訪，與校長呂明峯（左）進行交流並交換紀念禮品，象徵台日雙方在 AI、半導體、機器人及觀光旅遊等領域人才培育上的合作情誼。圖／明新科大提供
日本岩手縣一關市長佐藤善仁（右）蒞臨明新科大參訪，與校長呂明峯（左）進行交流並交換紀念禮品，象徵台日雙方在 AI、半導體、機器人及觀光旅遊等領域人才培育上的合作情誼。圖／明新科大提供

半導體 日本 實習 明新科技大學
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

與大谷、山本共組最強經典賽日本隊 誰會是未知第30人？

3個月內2起！日本東大教授涉收賄被捕 校長親上火線道歉

藏了10年！寫真女神首公開孩子生父　怒撕《牙狼》小西遼生真面目：生子前夕人間蒸發、冷血拒認親生兒

64歲單身節儉男興趣是存錢…資產逾2千萬 退休前1意外令他決定重返職場

相關新聞

好消息！日本岩手縣一關市攜手明新科大 共育AI與半導體人才

來自日本岩手縣的交流團，一關市長佐藤善仁率領產官學界代表參訪明新科技大學，雙方聚焦半導體、AI 人工智慧、機器人產業及人...

淡水商工實習工場啟用 打造未來製造人才基地

把智慧製造搬進教室，新北市立淡水商工啟用「整合創造機電實驗盒」實習工場，導入AI語音辨識、智慧控制與無人化產線模擬等教學情境，讓學生在校內就能實際演練智慧製造流程，場域改造並榮獲國際設計指標「德國iF設計大獎」，成為新北技職場域轉型的亮眼典範。

台科大技優團隊回鄉 用3D列印與在地連結

台灣科技大學應用科技學士學位學程助理教授胡家紋長期帶領技優生發揮專業，近期以「技優回鄉」計畫獲教育部113年度教學實踐研...

接下重擔！方德隆就任高餐大校長 師生交接成焦點

高雄餐旅大學第5任校長方德隆今天就職，從代理校長陳國泰手中接過印信正式就任，兩人溫馨相擁，現場掌聲不斷，方德隆是陳國泰在...

北科大校長任貽均就任 盼以AI推動「因材施教」

台北科技大學新任校長任貽均今天正式就任，任貽均指出，未來將持續守護北科大的大學價值，善用AI科技推動「因材施教」，讓人才...

115學年四技二專技優保送入學招生 2月2日起開始報名

115學年度四技二專技優保送入學招生將於115年2月正式展開，凡高級中等學校畢（結）業、學校型態實驗教育、非學校型態實驗...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。