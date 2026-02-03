快訊

淡水商工實習工場啟用 打造未來製造人才基地

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
「整合創造機電實驗盒」以智慧控制為核心，透過模組化實習設備、隱藏式管線與智慧標示系統，兼顧技能檢定訓練、跨科協作與國中職業試探等多元需求。圖／紅樹林有線電視提供
「整合創造機電實驗盒」以智慧控制為核心，透過模組化實習設備、隱藏式管線與智慧標示系統，兼顧技能檢定訓練、跨科協作與國中職業試探等多元需求。圖／紅樹林有線電視提供

把智慧製造搬進教室，新北市立淡水商工啟用「整合創造機電實驗盒」實習工場，導入AI語音辨識、智慧控制與無人化產線模擬等教學情境，讓學生在校內就能實際演練智慧製造流程，場域改造並榮獲國際設計指標「德國iF設計大獎」，成為新北技職場域轉型的亮眼典範。

教育局長張明文表示，新北首創技職「雙美未計畫」，以「雙語、美感、未來」三面向推動實習空間升級，讓學生走進工場就像走進產業現場。其中淡水商工結合專業設計團隊與教師共同規劃，從學習動線、照明、標示系統到設備配置全面優化，讓原本老舊的電機工場蛻變為明亮有序、具備專業氛圍的學習場域，學生在更高品質的環境中練技能，也同步養成職人態度。

淡水商工校長潘泰伸指出，這次改造不只設備更新，更以環境教育培養學生專業美感與跨域實作力。這次啟用的「整合創造機電實驗盒」以智慧控制為核心，透過模組化實習設備、隱藏式管線與智慧標示系統，兼顧技能檢定訓練、跨科協作與國中職業試探等多元需求。

面對AI浪潮，電機科同步強化課程內容，融入AI語音辨識、PLC可程式控制、自動控制與人機介面（HMI）等實作，搭配智慧生產模組，讓學生在校內就能演練無人自動化產線邏輯，貼近產業節奏，提早累積工業5.0人機協作所需能力。

負責場域改造的設計師方俊傑表示，工場概念以「需要極度專注的手術室」發想，透過均勻照明與簡潔背景，引導學生專注、養成嚴謹有序的職人精神。電機科三年級學生邱明楓分享，新環境更像高科技研發中心，操作介面更直覺，當程式成功帶動系統運行時，全組都很有成就感！產業夥伴辰翊科技有限公司劉建邦總經理也表示，企業持續導入AI視覺辨識與多軸手臂控制能量，攜手學校培育具創意與技術的智慧製造人才。

教育局補充，新北預計2030年前投入超過1億元，推動30間優質實習場域全面進化，讓學生「看見未來、學會技能、銜接產業」，站上更具國際競爭力的技職舞台。

