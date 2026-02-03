台科大技優團隊回鄉 用3D列印與在地連結

台灣科技大學應用科技學士學位學程助理教授胡家紋長期帶領技優生發揮專業，近期以「技優回鄉」計畫獲教育部113年度教學實踐研究計畫績優肯定。台科大說，這項計畫不僅在全國僅16件通過的兩年期專案中脫穎而出，更帶領台科大學生深入花蓮玉里，用3D列印技術連結在地文化。

胡家紋表示，其實偏鄉學校缺的是師資，併班使教師必須教授不擅長的科目，因此發展出一套結合「教中學（LdL）」與「線上私播課（SPOC）」及「跨域整合實作（STEAM）」三合一的虛實整合創新模式，讓台科大技優生擔任小老師。

胡家紋觀察，這群技優生大多具備「手作強、表達弱」的特質，因此，規畫讓學生參與錄製6小時的高品質SPOC數位課程「創業停看聽」，並讓他們實際前往花蓮玉里高中擔任授課教師，帶領當地學員實作。計畫團隊引導玉里高中學生和進修部學員，應用電腦繪圖與3D列印，設計出38款融合水鹿、山豬、桐花等在地元素的食物模具，參與者年齡從18歲橫跨至78歲。

台科大表示，有新住民媽媽完成3D列印模具，想做一個兔子蛋糕給女兒吃，更有在地學員將技術應用到機車零件、餅模開發與文創小物上，讓科技與在地產業產生了真實的連結。

胡家紋說，當這些孩子發現自己的所學對當地有用，並能把知識傳遞給家鄉的高中生、鄰居阿伯、阿母時，那種使命感和成就感是無可取代的，甚至有人覺得「能回家鄉站在講台上，簡直是『光宗耀祖』了」。

胡家紋表示，未來計畫將擴大至更多縣市，並計畫加入自媒體創作與AI應用等新興主題，並以工作坊形式協助在地進行師培。這樣的計畫應是一個可複製的成功模組，盼能以行動落實聯合國永續發展優質教育指標，希望偏鄉教育一個都不能少。