快訊

川普大砍對印度關稅...韓媒心酸曝美對韓態度 韓外長今會魯比歐拚解套

袁惟仁離世！女兒袁融淚喊承諾「不做指甲吉他會繼續彈」

土城女童猝死...隔天7名家人又一氧化碳中毒 社會局：非脆弱家庭

台科大技優生赴花蓮 電腦繪圖3D列印助力教育

中央社／ 台北3日電

台科大助理教授胡家紋帶領技優學生深入花蓮，應用電腦繪圖與3D列印技術連結在地文化，實現偏鄉教育與社會服務，也激發學生的學習動機，並帶來成就感。

台灣科技大學教務處今天發布新聞稿指出，台科大應用科技學士學位學程助理教授胡家紋帶領技優生發揮專業，並以「技優回鄉」計畫，榮獲教育部113年度教學實踐研究計畫績優肯定。

談到深耕偏鄉的初衷，胡家紋表示，偏鄉學校缺的是師資，併班使得教師必須教不擅長的科目，因此發展出一套結合「教中學」、「線上私播課 」、「跨域整合實作」的三合一虛實整合創新模式，讓台科大技優生擔任小老師。

胡家紋觀察到，技優生大多具備「手作強、表達弱」的特質，因此讓學生參與錄製6小時的高品質數位課程「創業停看聽」，並帶他們前往花蓮玉里高中擔任授課教師，手把手帶領當地學員實作。

計畫團隊引導玉里高中學生和進修部學員，應用電腦繪圖與3D列印，設計出38款融合水鹿、山豬、桐花等在地元素的食物模具，參與者年齡從18歲橫跨至78歲，包含原住民、新住民、客家等多元族群。

胡家紋提到，當這些技優生發現自己所學對當地有用，並能把知識傳遞給家鄉的高中生、鄰居長輩時，那種使命感和成就感無可取代，雖然這樣的實體教學任務負荷較重，卻能顯著激發學生的學習動機與跨域整合成效；未來計畫將擴大至更多縣市，並加入「自媒體創作」與「AI應用」等新興主題，以工作坊形式協助在地進行師培。

偏鄉教育 台科大 花蓮

延伸閱讀

上午9時42分花蓮秀林規模3.2地震 最大震度2級

上午9時42分花蓮秀林鄉發生規模3.2有感地震 最大震度2級

花蓮校園全面升級！6400萬改善教學空間 200多名特教助理員到位

民進黨啟動寒冬送暖 前進花蓮光復鄉發放家電物資

相關新聞

台科大技優團隊回鄉 用3D列印與在地連結

台灣科技大學應用科技學士學位學程助理教授胡家紋長期帶領技優生發揮專業，近期以「技優回鄉」計畫獲教育部113年度教學實踐研...

接下重擔！方德隆就任高餐大校長 師生交接成焦點

高雄餐旅大學第5任校長方德隆今天就職，從代理校長陳國泰手中接過印信正式就任，兩人溫馨相擁，現場掌聲不斷，方德隆是陳國泰在...

北科大校長任貽均就任 盼以AI推動「因材施教」

台北科技大學新任校長任貽均今天正式就任，任貽均指出，未來將持續守護北科大的大學價值，善用AI科技推動「因材施教」，讓人才...

115學年四技二專技優保送入學招生 2月2日起開始報名

115學年度四技二專技優保送入學招生將於115年2月正式展開，凡高級中等學校畢（結）業、學校型態實驗教育、非學校型態實驗...

影／高科大定調AI全校必修 校長：打造企業想要的人才

高雄科技大學第3任校長吳忠信今天就職演說定調，AI將成為高科大全校共同基本能力，未來人才培育必須全面對接產業現場，讓學生...

影／新上任迎戰少子化 輔英科大校長林爵士：站在招生第一線

輔英科技大學第6任校長林爵士今天就職，強調打造輔英成為一所全齡式學習型大學，談及招生策略，他表示將站在第一線，抵擋少...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。