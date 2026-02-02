接下重擔！方德隆就任高餐大校長 師生交接成焦點

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄餐旅大學今天舉行第5任校長方德隆就職典禮。圖／高雄餐旅大學提供
高雄餐旅大學第5任校長方德隆今天就職，從代理校長陳國泰手中接過印信正式就任，兩人溫馨相擁，現場掌聲不斷，方德隆是陳國泰在高雄師範大學博士班的老師，老師接棒學生完成校長職務交接，格外有意義。

方德隆在高師大擔任過主任秘書、教育學院院長、學務長等重要職務，長年關注教育發展趨勢及教育社會學等議題，交接典禮上，他特別提及自身出身勞工階級家庭，從中學教師走到國立大學校長，深刻體會教育促進社會向上流動的力量。

他強調，上任後首要工作之一，即是強化弱勢學生照顧，公開呼籲社會各界以小額捐款，結合教育部配比機制，讓學生能無後顧之憂安心學習，這也是多年投入學生扶助的核心信念。

他指出，能在高餐大創校30周年的重要節點接下重擔，深感責任重大，高餐大是國內唯一以餐旅為核心定位的國立大學，肩負培育專業人才與回應產業變革的關鍵角色。

治校理念方面，方德隆提出以教育力、專業力、執行力、未來力四力治校，作為高餐大未來發展的核心架構，盼培養學生不只具備餐旅專業技能，更擁有學科素養、人文底蘊與國際移動力，成為能回應 AI 時代與跨域挑戰的「π 型人才」。

陳國泰致詞時，以感恩為主軸，回顧半年代理期間在行政團隊支持下，校務運作穩定順利，他表示，能將學校親手交到恩師手中，是自己教育生涯中最圓滿、也最具象徵意義的一刻。

高餐大校長方德隆（右）感謝代理校長陳國泰（左）完成階段性任務，讓交接典禮圓滿完成。圖／高雄餐旅大學提供
高餐大前校長容繼業和陳敦基兩位博士見證下，方德隆校長從陳國泰代理校長手中接過印信。圖／高雄餐旅大學提供
高師大教育學院長丘愛鈴（左一）獻花給校長方德隆（中），教育系主任張炳煌（右一）贊助清寒獎助學金，呼應對弱勢學生的關懷。圖／高雄餐旅大學提供
