接下重擔！方德隆就任高餐大校長 師生交接成焦點
高雄餐旅大學第5任校長方德隆今天就職，從代理校長陳國泰手中接過印信正式就任，兩人溫馨相擁，現場掌聲不斷，方德隆是陳國泰在高雄師範大學博士班的老師，老師接棒學生完成校長職務交接，格外有意義。
方德隆在高師大擔任過主任秘書、教育學院院長、學務長等重要職務，長年關注教育發展趨勢及教育社會學等議題，交接典禮上，他特別提及自身出身勞工階級家庭，從中學教師走到國立大學校長，深刻體會教育促進社會向上流動的力量。
他強調，上任後首要工作之一，即是強化弱勢學生照顧，公開呼籲社會各界以小額捐款，結合教育部配比機制，讓學生能無後顧之憂安心學習，這也是多年投入學生扶助的核心信念。
他指出，能在高餐大創校30周年的重要節點接下重擔，深感責任重大，高餐大是國內唯一以餐旅為核心定位的國立大學，肩負培育專業人才與回應產業變革的關鍵角色。
治校理念方面，方德隆提出以教育力、專業力、執行力、未來力四力治校，作為高餐大未來發展的核心架構，盼培養學生不只具備餐旅專業技能，更擁有學科素養、人文底蘊與國際移動力，成為能回應 AI 時代與跨域挑戰的「π 型人才」。
陳國泰致詞時，以感恩為主軸，回顧半年代理期間在行政團隊支持下，校務運作穩定順利，他表示，能將學校親手交到恩師手中，是自己教育生涯中最圓滿、也最具象徵意義的一刻。
