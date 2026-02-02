北科大校長任貽均就任 盼以AI推動「因材施教」

台北科技大學新任校長任貽均今天正式就任，任貽均指出，未來將持續守護北科大的大學價值，善用AI科技推動「因材施教」，讓人才培育與產學研發共進，培養學生在快速變動的時代中，具備適應與創新的能力。

任貽均強調，北科大始終沒有偏離自身定位，持續以制度深化技職教育領航者的角色，推動產學訓專班、將校外實習列為全校必修，並重啟五專招生，建構向下扎根、向上銜接的完整人才培育路徑。未來也將全面協助師生適應並善用AI教學與研究工具，實踐真正的因材施教。

近年技職教育正面臨轉折，任貽均說：「大學的本質責任，不在回應當下，而在於對過去與未來負責。」對於期望透過教育翻轉人生的年輕世代，北科大將持續成為他們心之所向的學府，與社會各界攜手相連，迎向未來。

今天出席就職典禮者包括總統府資政顏志發、資政沈榮津、立法委員王世堅、教育部常務次長朱俊彰、考試院前院長黃榮村、數發部產業發展署副署長黃雅萍、交通部航港局局長葉協隆、國家太空中心主任吳宗信，以及中華民國全國工業總會秘書長呂正華、台灣菸酒公司副總經理曾煥昌等企業界人士、傑出校友與校友會代表。

此外，貝里斯、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及格瑞那丁、巴拉圭、史瓦帝尼等邦交國大使館，以及德國在台協會代表狄嘉信及科技組長金力安、美國亞利桑那州商務管理局處長徐竹先、日本台灣交流協會台北事務所廣報文化部室長古跡優香及主事佐藤孝亮、德國經濟辦事處處長蘭依樺、德國薩克森自由邦駐台科技辦事處處長金郁夫、馬來西亞投資局台北辦事處等國際友人和駐台代表，均蒞臨祝賀。