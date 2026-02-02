快訊

北科大校長任貽均就任 盼以AI推動「因材施教」

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
北科大校長任貽均致詞時，感謝歷任校長多年來為學校奠定的深厚基礎。圖／北科大提供
北科大校長任貽均致詞時，感謝歷任校長多年來為學校奠定的深厚基礎。圖／北科大提供

台北科技大學新任校長任貽均今天正式就任，任貽均指出，未來將持續守護北科大的大學價值，善用AI科技推動「因材施教」，讓人才培育與產學研發共進，培養學生在快速變動的時代中，具備適應與創新的能力。

任貽均強調，北科大始終沒有偏離自身定位，持續以制度深化技職教育領航者的角色，推動產學訓專班、將校外實習列為全校必修，並重啟五專招生，建構向下扎根、向上銜接的完整人才培育路徑。未來也將全面協助師生適應並善用AI教學與研究工具，實踐真正的因材施教。

近年技職教育正面臨轉折，任貽均說：「大學的本質責任，不在回應當下，而在於對過去與未來負責。」對於期望透過教育翻轉人生的年輕世代，北科大將持續成為他們心之所向的學府，與社會各界攜手相連，迎向未來。

今天出席就職典禮者包括總統府資政顏志發、資政沈榮津、立法委員王世堅、教育部常務次長朱俊彰、考試院前院長黃榮村、數發部產業發展署副署長黃雅萍、交通部航港局局長葉協隆、國家太空中心主任吳宗信，以及中華民國全國工業總會秘書長呂正華、台灣菸酒公司副總經理曾煥昌等企業界人士、傑出校友與校友會代表。

此外，貝里斯、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及格瑞那丁、巴拉圭、史瓦帝尼等邦交國大使館，以及德國在台協會代表狄嘉信及科技組長金力安、美國亞利桑那州商務管理局處長徐竹先、日本台灣交流協會台北事務所廣報文化部室長古跡優香及主事佐藤孝亮、德國經濟辦事處處長蘭依樺、德國薩克森自由邦駐台科技辦事處處長金郁夫、馬來西亞投資局台北辦事處等國際友人和駐台代表，均蒞臨祝賀。

相關新聞

115學年四技二專技優保送入學招生 2月2日起開始報名

115學年度四技二專技優保送入學招生將於115年2月正式展開，凡高級中等學校畢（結）業、學校型態實驗教育、非學校型態實驗...

影／高科大定調AI全校必修 校長：打造企業想要的人才

高雄科技大學第3任校長吳忠信今天就職演說定調，AI將成為高科大全校共同基本能力，未來人才培育必須全面對接產業現場，讓學生...

影／新上任迎戰少子化 輔英科大校長林爵士：站在招生第一線

輔英科技大學第6任校長林爵士今天就職，強調打造輔英成為一所全齡式學習型大學，談及招生策略，他表示將站在第一線，抵擋少...

最聰明的寒假投資！助學子戰勝統測 新北技職祭出備考數位套餐

正值寒假，距統測倒數3個月，「最長寒假」成為技高學生備考關鍵期。新北市教育局整合多元線上學習資源，推出「統測備考數位套餐...

影／基隆無人機營隊從飛行原理到3D建模 國中生圓無人機飛行夢

無人機產業發展夯，國立基隆商工航空電子科寒假辦理「圓一個飛行夢」研習營，從無人機原理、法規、組裝，到無人機飛行、商務機初...

