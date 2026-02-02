快訊

始源也到金寶山了！ S媽忍不住大聲哭喊「寶貝妳重生了」

自營跟外資大砍 台股下跌439.72點、三大法人賣超535億元

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「財運強盛」：賺進大把收益

115學年四技二專技優保送入學招生 2月2日起開始報名

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
技專校院招生委員會聯合會指出，115學年度四技二專技優保送入學招生不採計統一入學測驗成績，報名方式採網路個別報名。圖／聯合報系資料照片
技專校院招生委員會聯合會指出，115學年度四技二專技優保送入學招生不採計統一入學測驗成績，報名方式採網路個別報名。圖／聯合報系資料照片

115學年度四技二專技優保送入學招生將於115年2月正式展開，凡高級中等學校畢（結）業、學校型態實驗教育、非學校型態實驗教育（含不具學籍自學生）或同等學力之學生，符合簡章規定技藝技能競賽優勝名次及職種類者，均可報考本招生。

技專校院招生委員會聯合會指出，115學年度四技二專技優保送入學招生不採計統一入學測驗成績，報名方式採網路個別報名。具報名資格考生請於2026年2月2日10起至2026年2月5日17時止，至115學年度四技二專聯合甄選委員會網站上網報名並繳寄相關資料。

技專校院招生委員會聯合會表示，符合技優保送報名資格之考生，請於可報名之招生類別中至多選擇1個招生類別報名，本學年度招生計有20校、161個系（組）、學程、共提供506個名額，歡迎踴躍報名。若對本項招生有任何問題，可逕洽主辦單位技專校院招生委員會聯合會（https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/skill/）。

學測 網路 網站

延伸閱讀

四技二專技優保送報名開跑 20校提供506名額

2025高三生TOEIC成績統計公布 頂標871分、均標655分

115學測考完迎申請入學！補教評估「進台大門檻」 自費醫學系這級分有機會

考多益作弊…5人拿「假成績」報考研究所 早稻田大學取消錄取資格

相關新聞

北科大校長任貽均就任 盼以AI推動「因材施教」

台北科技大學新任校長任貽均今天正式就任，任貽均指出，未來將持續守護北科大的大學價值，善用AI科技推動「因材施教」，讓人才...

115學年四技二專技優保送入學招生 2月2日起開始報名

115學年度四技二專技優保送入學招生將於115年2月正式展開，凡高級中等學校畢（結）業、學校型態實驗教育、非學校型態實驗...

影／高科大定調AI全校必修 校長：打造企業想要的人才

高雄科技大學第3任校長吳忠信今天就職演說定調，AI將成為高科大全校共同基本能力，未來人才培育必須全面對接產業現場，讓學生...

影／新上任迎戰少子化 輔英科大校長林爵士：站在招生第一線

輔英科技大學第6任校長林爵士今天就職，強調打造輔英成為一所全齡式學習型大學，談及招生策略，他表示將站在第一線，抵擋少...

最聰明的寒假投資！助學子戰勝統測 新北技職祭出備考數位套餐

正值寒假，距統測倒數3個月，「最長寒假」成為技高學生備考關鍵期。新北市教育局整合多元線上學習資源，推出「統測備考數位套餐...

影／基隆無人機營隊從飛行原理到3D建模 國中生圓無人機飛行夢

無人機產業發展夯，國立基隆商工航空電子科寒假辦理「圓一個飛行夢」研習營，從無人機原理、法規、組裝，到無人機飛行、商務機初...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。