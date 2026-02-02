115學年四技二專技優保送入學招生 2月2日起開始報名

115學年度四技二專技優保送入學招生將於115年2月正式展開，凡高級中等學校畢（結）業、學校型態實驗教育、非學校型態實驗教育（含不具學籍自學生）或同等學力之學生，符合簡章規定技藝技能競賽優勝名次及職種類者，均可報考本招生。

技專校院招生委員會聯合會指出，115學年度四技二專技優保送入學招生不採計統一入學測驗成績，報名方式採網路個別報名。具報名資格考生請於2026年2月2日10起至2026年2月5日17時止，至115學年度四技二專聯合甄選委員會網站上網報名並繳寄相關資料。

技專校院招生委員會聯合會表示，符合技優保送報名資格之考生，請於可報名之招生類別中至多選擇1個招生類別報名，本學年度招生計有20校、161個系（組）、學程、共提供506個名額，歡迎踴躍報名。若對本項招生有任何問題，可逕洽主辦單位技專校院招生委員會聯合會（https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/skill/）。