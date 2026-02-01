影／高科大定調AI為全校必修 校長：打造企業想要的人才

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄科技大學第3任校長吳忠信今天就職演說中定調，AI將成為全校共同核心能力。記者郭韋綺／攝影
高雄科技大學第3任校長吳忠信今天就職演說中定調，AI將成為全校共同核心能力。記者郭韋綺／攝影

高雄科技大學第3任校長吳忠信今天就職演說定調，AI將成為高科大全校共同基本能力，未來人才培育必須全面對接產業現場，讓學生畢業即能上線，成為企業最想要的人才。

就職典禮上，教育部政務次長張廖萬堅、行政院南部聯合服務中心執行長許乃文、高雄市副市長羅達生、卸任校長楊慶煜及校友會與產官學界齊聚。

吳忠信強調，高科大能在校際整併後迅速站穩腳步，關鍵來自師生與校友的信任與支持，讓學校累積持續前進的底氣，他表示，今天接下的不只是校長職務，而是一份清楚而堅定的使命，希望高科大成為師生驕傲、家長的安心，以及城市的光榮。

吳忠信指出，高科大「生於南方、長在產業現場」，責任從來不只在校園內，而是要與高雄一起前進，與南台灣產業共同升級，並在國家需要時，成為能並肩作戰、提出解方的大學，面對半導體、智慧製造、AI等攸關台灣未來競爭力的關鍵戰場，高科大不能只是旁觀者，而必須成為解決方案的一部分。

面對全球競爭與少子化衝擊，吳忠信說，大學已沒有停下來的空間，尤其AI巨浪重塑產業與教育的此刻，「沒有第二條路」，他強調，AI不只是單一系所的專業，而應成為全校共同的基礎能力，成為學生共同語言、教師教學工具，以及各學系必備素養。

談到校務治理，吳忠信表示，整併後高科大校區多元、文化各異，是挑戰、也是必須面對的課題，未來他將親自走訪各校區，逐一釐清問題、化解隔閡，凝聚團隊共識。

對外發展上，他宣示將更積極爭取政府、產業與國際資源，帶領團隊走向高雄產業創新與南方科技廊帶核心，深化國際合作，將城市力量、國家資源與全球連結，轉化為學校前進的動能。

學術與人才培育方面，吳忠信提出啟動「學術創新與人才夢想的知識大師計畫」，設立未來整合平台，吸引國內外頂尖學者，推動拔尖研究團隊，讓研究成果從論文走向技術與產品，對產業與社會產生實質影響，同時深化AI學程聯盟，結合高雄產業需求，讓業界工程師與AI實務專家走進教室，強化學生實作與跨域能力。

他指出，配合高雄半導體產業廊帶發展，打造完整人才與技術培育鏈，讓學生一畢業就具備專業、直接銜接產業；國際布局上，擴大與越南及境外專班合作，規畫成立華語中心，服務外籍學生與國際專業人才。

吳忠信表示，高科大目標是成為與城市共榮、與產業同行、對國家有貢獻的技職大學，這條路不輕鬆，但全力以赴，帶領高科大持續前進、突破，朝向更具影響力的領先大學邁進。

高雄科技大學第3任校長吳忠信（左）今天就職，校友總會長朱溥霖（右）致贈珍珠馬紀念品慶賀。記者郭韋綺／攝影
高雄科技大學第3任校長吳忠信（左）今天就職，校友總會長朱溥霖（右）致贈珍珠馬紀念品慶賀。記者郭韋綺／攝影
高雄科技大學第3任校長吳忠信（右）獻花給卸任校長楊慶煜（左）。記者郭韋綺／攝影
高雄科技大學第3任校長吳忠信（右）獻花給卸任校長楊慶煜（左）。記者郭韋綺／攝影
高雄科技大學第3任校長吳忠信（右）與卸任校長楊慶煜（左）相擁祝福。記者郭韋綺／攝影
高雄科技大學第3任校長吳忠信（右）與卸任校長楊慶煜（左）相擁祝福。記者郭韋綺／攝影
高雄科技大學今天舉行第3任校長吳忠信就職典禮，會後與一級主管合影。記者郭韋綺／攝影
高雄科技大學今天舉行第3任校長吳忠信就職典禮，會後與一級主管合影。記者郭韋綺／攝影

