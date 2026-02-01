影／新上任迎戰少子化 輔英科大校長林爵士：站在招生第一線

輔英科技大學1日第6任校長林爵士今天就職，強調打造輔英成為一所全齡式學習型大學，談及招生策略，他表示將站在第一線，抵擋少子化潮流，讓在學人數能夠持續保持甚至成長。

輔英科大第5、6任校長交接典禮今在行政大樓4樓國際會議廳舉行，由董事長張可立完成聘書與印信交接後，林爵士正式就任，現場來自學界、醫療體系、產業界與校友代表到場觀禮。

林爵士致詞表示，未來治校理念將聚焦招生、穩健、發展三個區塊，秉持務本務實精神，結合愛在輔英、專業溫暖的辦學口號，打造輔英成為智慧健康照護領域的領航者。

林爵士指出，輔英近年來在國際人才培育與外籍生招募展現成效外，國內學制也將積極尋找新興領域系科，開展第三人生學習場域，希望未來發展成全齡式學習型大學。

談到招生策略，林爵士直言，「未來招生這一塊，我會站在第一線，帶領同仁一起來做」他說，無論是國際生源、新興系科或第三人生等多元學習族群，都希望透過這些拓展生源，抵擋少子化潮流。

他並提出「Vision 2033」8年戰略藍圖，將以培育卓越、成就青年、個別關懷、專業孕育為核心願景，鎖定護理與健康產業，形塑具競爭力與辨識度的技職品牌。

林爵士說，自己並非護理背景出身，但輔英長年累積的醫護專業能量十分扎實，有完整醫護體系彰顯實力，亦有附設醫院作為重要支撐，加上教師在教學上盡心投入，使醫護相關科系就業率表現一向傑出，未來將持續深化、努力，爭取更好的名次與表現。

董事長張可立指出，林爵士在遴選過程中即展現對教育現場的理解與前瞻視野，具備在變局中穩健推動改革的能力，是董事會一致認可的人選。

典禮上，卸任校長林惠賢也回顧在輔英52年歲月，感性表示，學校不只是職涯舞台，更是人生的「家」，她肯定團隊在任內完成多項校務藍圖，期許新校長在既有基礎上持續深化發展。 輔英科大第5、6任校長交接典禮今在行政大樓4樓國際會議廳舉行。記者郭韋綺／攝影 輔英科大第6任校長林爵士今天就職，家人也到場獻花祝賀。記者郭韋綺／攝影 輔英董事長張可立（右）頒發聘書給新任校長林爵士。記者郭韋綺／攝影