最聰明的寒假投資！助學子戰勝統測 新北技職祭出備考數位套餐

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北學子在家也能練題、聽解、補弱點，設計群學生在家自主學習強化專業學習。新北市技職教育資源網數位優化課程https://reurl.cc/GG0paW。圖／新北市教育局提供
正值寒假，距統測倒數3個月，「最長寒假」成為技高學生備考關鍵期。新北市教育局整合多元線上學習資源，推出「統測備考數位套餐影片」，透過彈性自主的數位管道，不受時間與地點限制，學生在家也能練題、聽解、補強弱點，把每一天的努力都轉成看得見的進步。

新北市教育局表示，四技二專統一入學測驗準備並非短期衝刺，而是需要長時間熟悉題型與節奏，才能有助於考試時穩定發揮。新北市教育局自111至114學年度邀集資深教師錄製解題與專業科目課程，4年累積150部線上教學與試題解析影片，除國英數外，也涵蓋電機電子群、商管群、設計群等常見群科內容，並持續擴充題型解析，讓學生依程度與時間彈性運用，從寒假一路練到考前。

鶯歌工商負責數位課程研發，校長顏龍源表示，線上學習特別適合學生依個人節奏反覆觀看，不論補強觀念、整理重點或考前總複習，都能有效維持學習手感；課程設計結合任務與專題導向，搭配數位工具進行學習歷程與成果整理，讓學生備考同時也累積實作能力與問題解決力。

淡水商工校長潘泰伸表示，數位學習打破空間限制，學生可「反覆觀看、精準補強」，遇到專業術語或觀念卡關時，透過回放釐清重點，讓學習不再原地空轉，有助於建立考前的穩定度，鼓勵技高學子善用寒假，為未來提前加值，就是最聰明的投資

鶯歌工商廣告設計科三年級學生黃歆媛分享，第一次上課因專業術語較多，起初對觀念仍有些模糊；但透過反覆「倒帶」重聽、一步步釐清重點，才真正懂老師反覆強調的專業素養，對理解與吸收都有很大幫助。

教育局提醒，考前3個月不只拚題量，更要練「穩心」。面對考前高壓期，除反覆刷題外也可參考教育局推動的「正念穩心術6大招攻略」，透過呼吸覺察、情緒停看聽及專注回中心等方法，提升專注力與臨場穩定度。

相關課程及穩心術資訊公告於「新北市技職教育資源網數位優化課程」https://tve.ntpc.edu.tw/Detail/Index/FEC5C4E51DE8BA3202A6339A2ECBD5BF

新北市教育局推出「統測備考數位套餐影片」，資訊科學生可利用線上課程做足111至114電機電子群統測歷屆試題解析。圖／新北市教育局提供
教育局 寒假

