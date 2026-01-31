影／基隆無人機營隊從飛行原理到3D建模 國中生圓無人機飛行夢
無人機產業發展夯，國立基隆商工航空電子科寒假辦理「圓一個飛行夢」研習營，從無人機原理、法規、組裝，到無人機飛行、商務機初體驗、穿越機飛行競賽，並加入四旋翼無人機組裝實作，帶領國中生從飛行原理到3D建模，國中生提早探索跨域新科技，都說非常實用。
在影像與應用面向特別融入3D建模概念，透過更有效率的技術流程加速建模生成效果，讓學生理解無人機影像不僅止於拍攝紀錄，更能延伸至三維化應用與視覺整合。
負責課程的航空電子科教師蔡宗和說，未來可望結合產業趨勢，逐步延展至AI影像分析、VR沉浸式展示等相關應用，讓學生提早接觸「無人機、 影像、 智慧科技」的整合型學習路徑。
研習營參與學員來源多元，其中台北市國中數理資優班學生約佔50%，顯示特色課程吸引周邊縣市學生關注，航電科的存在與影響力正向外擴散，成為北台灣學生提早接觸科技實作的重要平台。
學生說，過去接觸無人機多停留在「操作」層面，這次利用3D列印與3D建模單元印象深刻，認為不只是學飛行，更看見無人機與影像、設計整合的可能，收穫很多。
國立基隆商工校長林子建指出，國立基隆商工航空電子科做為國立技術型高中唯一的科系，無人機已是智慧產業中極具發展性的領域，希望透過營隊把趨勢帶進現場，讓學生理解無人機不是單一工具，而是結合電子、控制、影像與應用的整體系統。
航空電子科主任顏國恩表示，加入3D列印與3D建模展示，讓孩子看見跨域技術如何互相支援，技術不是遙不可及，而是可以一步步學會、做出成果，未來也能順利銜接高職專業學習，甚至延伸到AI與VR等更前瞻的應用。
