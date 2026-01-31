快訊

影／基隆無人機營隊從飛行原理到3D建模 國中生圓無人機飛行夢

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
無人機產業發展夯，國立基隆商工航空電子科寒假辦理「圓一個飛行夢」研習營。圖／蔡宗和提供
無人機產業發展夯，國立基隆商工航空電子科寒假辦理「圓一個飛行夢」研習營。圖／蔡宗和提供

無人機產業發展夯，國立基隆商工航空電子科寒假辦理「圓一個飛行夢」研習營，從無人機原理、法規、組裝，到無人機飛行、商務機初體驗、穿越機飛行競賽，並加入四旋翼無人機組裝實作，帶領國中生從飛行原理到3D建模，國中生提早探索跨域新科技，都說非常實用。

在影像與應用面向特別融入3D建模概念，透過更有效率的技術流程加速建模生成效果，讓學生理解無人機影像不僅止於拍攝紀錄，更能延伸至三維化應用與視覺整合。

負責課程的航空電子科教師蔡宗和說，未來可望結合產業趨勢，逐步延展至AI影像分析、VR沉浸式展示等相關應用，讓學生提早接觸「無人機、 影像、 智慧科技」的整合型學習路徑。

研習營參與學員來源多元，其中台北市國中數理資優班學生約佔50%，顯示特色課程吸引周邊縣市學生關注，航電科的存在與影響力正向外擴散，成為北台灣學生提早接觸科技實作的重要平台。

學生說，過去接觸無人機多停留在「操作」層面，這次利用3D列印與3D建模單元印象深刻，認為不只是學飛行，更看見無人機與影像、設計整合的可能，收穫很多。

國立基隆商工校長林子建指出，國立基隆商工航空電子科做為國立技術型高中唯一的科系，無人機已是智慧產業中極具發展性的領域，希望透過營隊把趨勢帶進現場，讓學生理解無人機不是單一工具，而是結合電子、控制、影像與應用的整體系統。

航空電子科主任顏國恩表示，加入3D列印與3D建模展示，讓孩子看見跨域技術如何互相支援，技術不是遙不可及，而是可以一步步學會、做出成果，未來也能順利銜接高職專業學習，甚至延伸到AI與VR等更前瞻的應用。

無人機產業發展夯，國立基隆商工航空電子科寒假辦理「圓一個飛行夢」研習營。圖／蔡宗和提供
無人機產業發展夯，國立基隆商工航空電子科寒假辦理「圓一個飛行夢」研習營。圖／蔡宗和提供
無人機產業發展夯，國立基隆商工航空電子科寒假辦理「圓一個飛行夢」研習營。圖／蔡宗和提供
無人機產業發展夯，國立基隆商工航空電子科寒假辦理「圓一個飛行夢」研習營。圖／蔡宗和提供
無人機產業發展夯，國立基隆商工航空電子科寒假辦理「圓一個飛行夢」研習營。圖／蔡宗和提供
無人機產業發展夯，國立基隆商工航空電子科寒假辦理「圓一個飛行夢」研習營。圖／蔡宗和提供
無人機產業發展夯，國立基隆商工航空電子科寒假辦理「圓一個飛行夢」研習營。圖／蔡宗和提供
無人機產業發展夯，國立基隆商工航空電子科寒假辦理「圓一個飛行夢」研習營。圖／蔡宗和提供
無人機產業發展夯，國立基隆商工航空電子科寒假辦理「圓一個飛行夢」研習營。圖／蔡宗和提供
無人機產業發展夯，國立基隆商工航空電子科寒假辦理「圓一個飛行夢」研習營。圖／蔡宗和提供

基隆 組裝 國中生 無人機

相關新聞

影／基隆無人機營隊從飛行原理到3D建模 國中生圓無人機飛行夢

無人機產業發展夯，國立基隆商工航空電子科寒假辦理「圓一個飛行夢」研習營，從無人機原理、法規、組裝，到無人機飛行、商務機初...

屏科大師生打造首輛自駕車 教長鄭英耀：台成清交要加油了

教育部今天舉行國立大學卸、新任校長聯合交接暨致續任校長聘書典禮，教育部長鄭英耀表示，日前在屏科大看見了台灣第一輛師生自製...

「實現夢想第一步」龍華科大學生 搭船撈垃圾宣揚減塑

今天下午在淡水河出海口，有一場永續減塑船體驗活動，40多人搭船航行在淡水河上撈拾漂浮垃圾，並利用撿拾的寶特瓶蓋和塑膠袋，...

北科附工校長「不適任」遭改任 教團籲檢討：處理機制太寬鬆

北科附工校長楊青山疑因在公開場合羞辱學生等情形，被送「不適任校長」調查。調查結果近日出爐，楊遭「改任」處分，教育部並要求...

北科附工校長不適任遭改任 教育部函請北科大速派代理校長

教團昨爆國教署對北科附工校長楊青山啟動不適任校長調查，做出「改任」之處置方向。教育部今證實此事，並表示已函請國立台北科技...

昔東方設大校地活化！ 高科大第6校區揭牌 目標培育科技人才

東方設計大學前年因少子化退場，9公頃校地由國立高雄科技大學接手，轉型為產學合作園區，昨天揭牌成為高科大第6個校區，校長楊...

