屏科大師生打造首輛自駕車 教長鄭英耀：台成清交要加油了

教育部今天舉行國立大學卸、新任校長聯合交接暨致續任校長聘書典禮，教育部長鄭英耀表示，日前在屏科大看見了台灣第一輛師生自製的自駕車；並致力於農業自動化、智慧型農業，創下4分地年收入達300至500萬元的效益，「台成清交要加油了。」

教育部今舉行國立大學卸、新任校長聯合交接暨致送續任校長聘書典禮，由教育部長鄭英耀主持，新任校長為國立台北科技大學校長任貽均、國立高雄科技大學校長吳忠信、國立澎湖科技大學校長李文熙以及國立高雄餐旅大學校長方德隆。

此外，續聘的國立嘉義大學校長林翰謙，於典禮中一併致送聘書。另卸任、代理校長包括國立台北科技大學前校長王錫福、國立高雄科技大學前校長楊慶煜、國立澎湖科技大學代理校長邱采新及國立高雄餐旅大學代理校長陳國泰。

教育部長鄭英耀致詞時說，新任校長將於2月1日上任，在AI快速發展的時代，要感謝前任校長在校務上的投入，以及代理校長於過渡期的勇於任事，大專校院校長辛勤耕耘，為學生鋪墊前往未來的基石。

鄭英耀說，過去鎂光燈常聚焦在台北的大專校院，但近期在屏科大看見了台灣第一輛師生打造的自駕車，「親自去體驗，非常順暢。」且學校致力於農業機具自動化研究，並結合智慧農業，讓4分地年收入創下300至500萬的收益，「台成清交要加油了。」可見各界不要低估大專校院的能量，也不要忽略年輕人的本事。

鄭英耀也細數，台灣自然資源有限，但有令人驚嘆的世界咖啡冠軍、世界麵包冠軍，還有橫掃國際獎項的威士忌品牌；中山大學一名資管系的畢業生後就讀高餐大，進而做出世界冠軍的巧克力，代表年輕人有無限的可能。

鄭英耀表示，正因為教育，台灣在沒有天然資源的條件下，也能憑藉職人精神走向世界舞台、創造世界級的成果。