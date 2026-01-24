「實現夢想第一步」龍華科大學生 搭船撈垃圾宣揚減塑

今天下午在淡水河出海口，有一場永續減塑船體驗活動，40多人搭船航行在淡水河上撈拾漂浮垃圾，並利用撿拾的寶特瓶蓋和塑膠袋，製作成塑膠畫和環保袋。主辦這場活動的是龍華科技大學的大四學生邱詠絜，她希望透過這場活動宣揚減塑理念。

「今天是我實現夢想的第一步，希望大家可以體會到減塑的重要，並把回收的塑膠再生成商品，達到永續利用」，儘管活動十分順利，邱詠絜語氣仍舊不慍不火，沒有太多情緒，她表示要達到完全減塑還有很長的路要走。

邱詠絜是龍華科大文化創意與數位媒體設計系大四學生，大一起就參加龍華科大新屋石滬USR計畫，將退潮後從新屋石滬撿到的塑膠瓶蓋及塑膠袋輾碎，透過熱壓製成塑膠畫或環保包，藉此去化海廢。去年她和同學姜新麒更申請到教育部「青年百億海外圓夢計畫」，前往菲律賓教當地人將海廢變成文創商品，再到法國學習塑膠抽絲技術。

受到法國「塑膠奧迪塞」（Plastic Odyssey）行動計畫啟發，邱詠絜今天租了一艘船，載著40多位桃園新屋愛鄉協會的成員及關心環保的人士，下午從淡水漁人碼頭出發，帶領參與者撈拾淡水河上漂浮廢棄物，並在船上現場教學，將回收塑膠轉製成商品，透過實作傳遞「塑膠再生」的重要性。

不同於前兩天的濕冷，新北淡水區今天風和日麗，減塑船沿著淡水河逆流而上。這些年淡水河汙染情況大為改善，河面上幾乎看不到漂浮垃圾。好不容易看到一兩件漂浮垃圾，船上有些小朋友竟高興得大叫，搶著要撈。一趟航行下來，只撈到一個紙碗、一個紙盒、一個大米袋和一包裝著花生的塑膠袋。

龍華科大副教授兼大學社會責任與永續發展中心主任魯亮君，及龍華科大文化創意與數位媒體設計系助理教授林念鞍今天都上船參與這場活動。

魯亮君表示，龍華科大致力推動大學USR，正在和海洋大學合作，計畫利用石門水庫的淤泥，透過3D列印變成珊瑚復育的基座。 林念鞍說今天這場活動帶有實驗性質，未來計畫從桃園永安漁港出發，一年舉辦兩場登船撈拾海廢的減塑活動，讓不同群體如親子、環保團體都能登船體驗。

邱詠絜的父母今天也在船上，父親邱瑞祺表示，當初女兒表示要到菲律賓教當地人去化海廢，他一度反對，畢竟擔心安危，但終究拗不過女兒的堅持。這回女兒又獨自聯繫租船事宜，成功辦了一場河上減塑體驗活動，讓身為老爸的他十分驕傲。

「塑膠奧迪塞」為法國海洋探險倡議，目標是提升大眾對海洋塑膠污染的意識，並展示實用解方，例如將回收塑膠轉為燃料驅動船隻，同時於沿岸城市分享減塑與再生技術。

龍華科大大學社會責任與永續發展中心魯亮君主任（左1）、龍華科大文創系老師林念鞍（右1）、龍華科大文創系邱詠絜（左2）、姜新麒（左3）今天都參與永續減塑船活動。記者蔡宗儒／攝影 參與的學生及民眾先將塑膠廢料放置在模板上，再透過熱熱壓製作成塑膠再生的繽紛畫。記者蔡宗儒／攝影