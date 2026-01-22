北科附工校長「不適任」遭改任 教團籲檢討：處理機制太寬鬆

北科附工校長楊青山疑因在公開場合羞辱學生等情形，被送「不適任校長」調查。調查結果近日出爐，楊遭「改任」處分，教育部並要求北科大儘速指派代理校長。桃園教團今表示，肯定國教署實質處理，但仍應全面檢討現行「不適任校長」處理機制，避免「程序跑完了、校園卻早已受傷」。

對於教團說法，楊則透過校方表示，針對不實之處保留法律追訴權。

桃園市教師會暨桃園市各級學校產業工會理事長陳俊裕今受訪表示，楊青山到任不到1年就開始在學校裡「興風作浪」，包括在校務會議調查期間，以擔心老師與學生進行不當行為為由，任意要求老師停職；由於停職老師的薪水會對半扣薪，即便後來證明老師清白，也拿不回原本的薪水，爭議相當大。

陳俊裕說，教團自2025年5月至10月起，多次正式函文，要求國教署依法啟動不適任校長調查程序，檢舉事項包括校務處理失當、疑涉掩蓋校內職場霸凌與重大勞動管理爭議、違法收取學生費用、公開羞辱學生與服儀爭議及校務延宕等；如今國教署終於做出決定，據了解也是國教署第一個停聘校長的案例，教師會對此表示肯定。

不過，陳俊裕表示，現行不適任校長機制仍過度寬鬆、缺乏即時隔離風險的制度，像是幾乎沒有「停職／停聘」的明確規範，處理期程過長，導致爭議校長仍可持續影響校園。

陳俊裕說，希望國教署以本案為轉捩點，推動制度改革，包含修法增訂校長案件的即時風險處置，避免僅以請假、暫調等方式消極應對。也要縮短調查與審議時程、強化督導與逾期責任，並建立吹哨者與證人保護的配套。

至於楊青山表示將對不實之處保留法律追訴權，陳俊裕說，教團掌握的事證非常充足，不擔心，歡迎校長提告。