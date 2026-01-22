北科附工校長不適任遭改任 教育部函請北科大速派代理校長

快訊

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教團昨爆國教署對北科附工校長楊青山啟動不適任校長調查，做出「改任」之處置方向。圖／本報資料照片
教團昨爆國教署對北科附工校長楊青山啟動不適任校長調查，做出「改任」之處置方向。教育部今證實此事，並表示已函請國立台北科技大學盡速指派代理校長及辦理校長遴選作業。

桃園市各級學校產業工會昨日發布新聞稿指出，去年5月起即多次以正式函文，要求國教署針對楊青山依法啟動不適任校長調查程序，檢舉事項包括校務處理失當、疑涉掩蓋校內職場霸凌與重大勞動管理爭議、違法收取學生費用、公開羞辱學生與服儀爭議以及校務延宕等多項具體事實。

桃學產進一步表示，國教署已正式召開「不適任校長事件審議」相關會議，並傳出對楊青山作出「改任」之處置方向。

教育部表示，已經依「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」所定程序完成調查，並提請校長事件審議會審議完竣，後續將依高級中等教育法第15條規定辦理相關事宜。

該條文明訂公立高中校長若未獲遴聘或因故解除職務，具有教師資格願回任教師者，除有教師法所定解聘、停聘或不續聘情事者外，由主管機關逕行分發學校任教。教育部表示，另已函請北科大盡速指派代理校長及辦理校長遴選作業，避免影響校務運作。

