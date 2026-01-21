影／「校名不在、使命還在」東方設計大學退場 轉型產學園區揭牌啟用

東方設計大學2024年少子化退場後走入歷史，9公頃精華校地由國立高雄科技大學接手轉型為產學合作園區，今天揭牌啟用，銜接北高雄S廊帶產業聚落，引進廠商進駐產學合作，培育科技人才。校長楊慶煜表示，將規畫三環，以內環、中環、外環延續學校教學功能。

高科大承接東方設計大學為第6個校區規畫產業園區，出席揭牌儀式的教育部技職司長楊玉惠指出，東方設大約有2億元負債，高科大以校務基金先行支付，校區21棟建築中，圖書資訊大樓與新世紀大樓率先啟用，其餘校地由董事會捐贈。

楊玉惠表示，產業人才培育與技術研發是高科大核心強項，隨著校區完整納入規畫，可望發揮最大使用效益，連結科技園區產業聚落與學界，讓校區得以永續發展。她強調，雖然東方設大停辦「校名不在了、使命還在」，這是一個美好的結局，更是私校退場再利用的最佳典範。

東方學校財團法人董事長鍾任琴表示，高科大承接後，最讓他感到欣慰的是價值被延續，尤其東方設大藝術資產累積近5000件藝術品，價值不菲，若缺乏具體規畫，極可能流失，未來不僅有年度計畫，也有地方展覽，讓全國藝術愛好者都能參訪，拓展藝術教育，這正是大學公共責任的具體展現。

鍾任琴說，因少子化衝擊，東方學生人數從近萬人驟降至百餘人，他接任董事長時，學校已無力發放薪資，只能向教育部申請退場基金，最終由高科大支應約2億元協助財務問題；高科大已有完整預算及產學合作計畫，樂觀其成，他也以「嫁女兒心情」形容，對方承諾會好好照顧、讓她當貴婦過得更好，「半夜都要趕快落實」。

校長楊慶煜說明，學校退場前面臨財務調度問題，因此資產移轉上，先行補足財務缺口，採洽購承接既有兩棟建物，其餘校地與建物則以捐贈移轉給高雄科技大學。

楊慶煜表示，目前規畫車輛工程和冷凍空調兩系進駐，採取內環、中環、外環三環漸進模式延續校區教學功能，內環以學校核心功能為主，聚焦教學與研究，中環引入業界產學合作，外環則讓產業界進行類量產，帶動校區再活化。 東方設大財團法人董事長鍾任琴（右）代表學校贈地給國立高雄科技大學，校長楊慶煜（左）代為收下。記者郭韋綺／攝影 東方設計大學退場後，高雄科技大學接手東方校區規畫產業園區，今天揭牌啟用。記者郭韋綺／攝影 東方設計大學退場後，高雄科技大學接手東方校區規畫產業園區，今天揭牌啟用。記者郭韋綺／攝影 東方設計大學退場後，高雄科技大學接手東方校區規畫產業園區，今天揭牌啟用。記者郭韋綺／攝影