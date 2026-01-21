影／「校名不在、使命還在」東方設計大學退場 轉型產學園區揭牌啟用
東方設計大學2024年少子化退場後走入歷史，9公頃精華校地由國立高雄科技大學接手轉型為產學合作園區，今天揭牌啟用，銜接北高雄S廊帶產業聚落，引進廠商進駐產學合作，培育科技人才。校長楊慶煜表示，將規畫三環，以內環、中環、外環延續學校教學功能。
高科大承接東方設計大學為第6個校區規畫產業園區，出席揭牌儀式的教育部技職司長楊玉惠指出，東方設大約有2億元負債，高科大以校務基金先行支付，校區21棟建築中，圖書資訊大樓與新世紀大樓率先啟用，其餘校地由董事會捐贈。
楊玉惠表示，產業人才培育與技術研發是高科大核心強項，隨著校區完整納入規畫，可望發揮最大使用效益，連結科技園區產業聚落與學界，讓校區得以永續發展。她強調，雖然東方設大停辦「校名不在了、使命還在」，這是一個美好的結局，更是私校退場再利用的最佳典範。
東方學校財團法人董事長鍾任琴表示，高科大承接後，最讓他感到欣慰的是價值被延續，尤其東方設大藝術資產累積近5000件藝術品，價值不菲，若缺乏具體規畫，極可能流失，未來不僅有年度計畫，也有地方展覽，讓全國藝術愛好者都能參訪，拓展藝術教育，這正是大學公共責任的具體展現。
鍾任琴說，因少子化衝擊，東方學生人數從近萬人驟降至百餘人，他接任董事長時，學校已無力發放薪資，只能向教育部申請退場基金，最終由高科大支應約2億元協助財務問題；高科大已有完整預算及產學合作計畫，樂觀其成，他也以「嫁女兒心情」形容，對方承諾會好好照顧、讓她當貴婦過得更好，「半夜都要趕快落實」。
校長楊慶煜說明，學校退場前面臨財務調度問題，因此資產移轉上，先行補足財務缺口，採洽購承接既有兩棟建物，其餘校地與建物則以捐贈移轉給高雄科技大學。
楊慶煜表示，目前規畫車輛工程和冷凍空調兩系進駐，採取內環、中環、外環三環漸進模式延續校區教學功能，內環以學校核心功能為主，聚焦教學與研究，中環引入業界產學合作，外環則讓產業界進行類量產，帶動校區再活化。
▪整理包／115年大學學測 各科完整試題與解答
▪北一女校長也去考學測 誠實曝心得：自然寫不完、數A會的不多
▪ChatGPT、Gemini挑戰115學測 這款AI「幾乎全對」根本是學霸
▪女兒學測失利難上台大…父溫柔開導「人生像導航」 萬人感動
▪男友念「成大建築系」她超驕傲 網揭現實：理工科系薪資最低
▪學測登場網友憶基測 釣出PR99大神轉行算命師！茄子蛋主唱也現身
▪名校光環是投胎紅利？她考上北一女才驚覺落差：全班只有我爸是工人
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言