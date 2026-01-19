台南應用科大美容系大三學生湯杏雪參加「2026屈臣氏全國彩妝大賽」脫穎而出，勇奪冠軍、10萬元獎金，隨即今前往南韓技術交流。美容系已連四年奪得該大賽冠軍，寫下紀錄。湯杏雪說，10萬元要先「還人情」請客大吃一頓。

湯杏雪參賽雖面對「四連霸」的歷史壓力，表現自信大方。她說，看到系上學長姐與同學連三年大賽摘冠，深受激勵，覺得自己也具備實力，應該能延續系上「傳統」榮譽、為校爭光。

湯杏雪說，奪冠關鍵在於作品精準切合大會主題，且在比賽過程展現穩定的彩妝表現技術。她特別感謝模特兒的傑出表現，兩人的完美配合讓妝容呈現出極致張力，成功獲得評審團的一致認可。

湯杏雪說，成果源於長期磨練。從高中到大學，參與無數全國競賽的經驗都是養分。南應大不僅提供專業技能培訓，更提供場地讓學生無後顧之憂練習。

在學期最後一周，為了追求完美，與團隊夥伴經常在學校練習場地熬夜通宵。湯杏雪說，「非常享受這種團隊合作的感覺。」特別感謝邱上齊、沈士展、洪美伶三位老師，在備賽期間給予指導與心理支撐，老師們的全力支持讓她深受感動。

湯杏雪將參加南應大與韓國誠信女子大學合作的學分研習營，進行近一個月技術交流。

對於高額10萬元獎金，湯杏雪展現了豪爽的一面，開心表示第一件事就是要「還人情」請客大吃一頓，好好犒賞一起熬夜奮戰的夥伴，分享這份榮耀。也會帶著獎金在韓國研習期間好好享受當地生活與文化。

南應大美容系表示，湯杏雪的成功不僅是個人榮譽，更是系上連續四年稱霸全國賽事的實力證明。校方將持續投入資源，打造培育頂級美業人才的搖籃。

南應大美容系「四連霸」、湯杏雪獲彩妝大賽冠軍10萬獎金。圖／美容系提供