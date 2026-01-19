快訊

蘆洲夫妻遭獨子砍死 早上賣蔥油餅、晚間扶乩問事畫面曝光

北北基3縣市大雨特報 恐一路下到明天清晨

美記者爆川普為1事嗆聲挪威！暗示對格陵蘭動武 稱「不再只想和平」

南應大美容系「四連霸」 湯杏雪獲彩妝大賽冠軍10萬獎金

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南應大美容系「四連霸」、湯杏雪獲彩妝大賽冠軍10萬獎金。圖／美容系提供
南應大美容系「四連霸」、湯杏雪獲彩妝大賽冠軍10萬獎金。圖／美容系提供

台南應用科大美容系大三學生湯杏雪參加「2026屈臣氏全國彩妝大賽」脫穎而出，勇奪冠軍、10萬元獎金，隨即今前往南韓技術交流。美容系已連四年奪得該大賽冠軍，寫下紀錄。湯杏雪說，10萬元要先「還人情」請客大吃一頓。

湯杏雪參賽雖面對「四連霸」的歷史壓力，表現自信大方。她說，看到系上學長姐與同學連三年大賽摘冠，深受激勵，覺得自己也具備實力，應該能延續系上「傳統」榮譽、為校爭光。

湯杏雪說，奪冠關鍵在於作品精準切合大會主題，且在比賽過程展現穩定的彩妝表現技術。她特別感謝模特兒的傑出表現，兩人的完美配合讓妝容呈現出極致張力，成功獲得評審團的一致認可。

湯杏雪說，成果源於長期磨練。從高中到大學，參與無數全國競賽的經驗都是養分。南應大不僅提供專業技能培訓，更提供場地讓學生無後顧之憂練習。

在學期最後一周，為了追求完美，與團隊夥伴經常在學校練習場地熬夜通宵。湯杏雪說，「非常享受這種團隊合作的感覺。」特別感謝邱上齊、沈士展、洪美伶三位老師，在備賽期間給予指導與心理支撐，老師們的全力支持讓她深受感動。

湯杏雪將參加南應大與韓國誠信女子大學合作的學分研習營，進行近一個月技術交流。

對於高額10萬元獎金，湯杏雪展現了豪爽的一面，開心表示第一件事就是要「還人情」請客大吃一頓，好好犒賞一起熬夜奮戰的夥伴，分享這份榮耀。也會帶著獎金在韓國研習期間好好享受當地生活與文化。

南應大美容系表示，湯杏雪的成功不僅是個人榮譽，更是系上連續四年稱霸全國賽事的實力證明。校方將持續投入資源，打造培育頂級美業人才的搖籃。

南應大美容系「四連霸」、湯杏雪獲彩妝大賽冠軍10萬獎金。圖／美容系提供
南應大美容系「四連霸」、湯杏雪獲彩妝大賽冠軍10萬獎金。圖／美容系提供
南應大美容系「四連霸」、湯杏雪獲彩妝大賽冠軍10萬獎金。圖／美容系提供
南應大美容系「四連霸」、湯杏雪獲彩妝大賽冠軍10萬獎金。圖／美容系提供

彩妝 團隊 台南

延伸閱讀

PAUL&JOE彩妝變甜點！預定高空下午茶 送價值三千多元旅行7件組

街舞／新秀Sunny（巫宗諺）奪Red Bull Dance Your Style台灣冠軍

小S女兒Lily許韶恩接下Dior彩妝形象大使　媽媽一句話神救場：「說錯就裝沒事」

隨時保持女神魅力！迪奧2026限量彩妝「解鎖閃耀蜜糖妝容」Jisoo 愛用的頰彩棒必須收

相關新聞

南應大美容系「四連霸」 湯杏雪獲彩妝大賽冠軍10萬獎金

台南應用科大美容系大三學生湯杏雪參加「2026屈臣氏全國彩妝大賽」脫穎而出，勇奪冠軍、10萬元獎金，隨即今前往南韓技術交...

虎科大新校區迎春將啟用 主建築曝光已具航空學院雛型

虎尾科技大學115年春節聯歡會首度移師高鐵新校區，本月底即將完工的「國際產學合作大樓」與「國際航訓中心」首度亮相，這座以...

學生開口就能英語點餐 公東高工餐飲科成果獲飯店肯定

公東高工餐飲科三年級學生，在台積電慈善基金會英語培力專案協助下，用專業英語「上陣」。課程透過Tutor ABC商用英語設...

逆勢成長！註冊率兩年彈升8.4% 崑山科大祭3個月年終

各行業年終陸續揭曉；台南崑山科技大學今天宣布，因招生逆勢成長，將針對產學績效卓越或對校務發展有具體貢獻教師，包含入榜史丹...

高餐大校長遴選一波三折 高師大教授方德隆最終出線

國立高雄餐旅大學第五任校長遴選一波三折，校長懸缺半年後，遴選委員會啟動遴選作業，9日投票結果出爐，高雄師範大學教授方德隆...

正修科大電競系謝芮凌成發明家 國際發明展3度奪金獲技職之光

正修科技大學電競系謝芮凌兩項發明作品，去年接連在波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯莫斯科國際發明展3度奪下金牌，獲得多國特別獎肯定，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。