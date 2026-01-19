快訊

台美關稅只需二讀 江啟臣：嚴審關鍵報告扮黑臉增談判底氣

他氣2026年微軟Word「表格空白頁還刪不掉」 內行人曝10秒解決方法

蘆洲葱油餅攤商雙屍案…逆子行凶換掉血衣騎車逃 家中監視器全都錄

台科大研發「黑色魔毯」 海浪太陽能驅動發電淨水

中央社／ 台北19日電

台灣科技大學團隊開發被稱為「黑色魔毯」的多功能石墨烯膜，以太陽能與海浪能驅動，可「一邊發電、一邊淨水」，還可應用到模組化與低碳製程實務操作。

台科大今天發布新聞稿指出，台科大應用科技研究所教授洪維松的團隊開發多功能石墨烯膜，研究成果發表於國際期刊「先進功能材料」（AdvancedFunctional Materials），獲2025淨零排放科技國際競賽台灣組冠軍、中國材料科學學會「2025華立創新材料大賽」優選獎。

洪維松表示，這片被稱為「黑色魔毯」的石墨烯基薄膜，整合太陽蒸發、發電、污染降解、自清等4大環境功能，呈現單一材料的多面向能力；團隊希望讓這張膜成為多功能平台，能過濾、能發電、能感測，這並非單一實驗室概念，而是未來綠能與智慧材料的跨界整合方向。

「這片薄膜就像會呼吸的毛巾。」洪維松說，上層吸收陽光，把海水蒸成水蒸氣，下層隨波浪震動發電，陽光照射時，膜表面吸熱進行蒸發與淡化，將海水轉化為潔淨水；海浪或風吹拂時，壓電結構會產生電流，這樣便能在偏鄉、離島或乾旱地區同時解決喝水與用電問題。

研究團隊更將技術進階到具有挑戰性的模組化設計，以利在有充足陽光、水源近，但電力缺乏的離島、沙漠地區建立行動式「水電雙用系統」，以及低碳製程與低能耗操作，符合淨零減碳趨勢，也讓研究離產業實務應用更靠近。

材料 團隊 製程

延伸閱讀

四款限量金表致敬創辦人服部金太郎 SEIKO 145周年紀念表二月抵台

受內捲低價競爭拖累 陸兩大太陽能巨頭2025年續虧損

大陸祭反制！對美韓太陽能級多晶矽開徵反傾銷稅 最高稅率113.8%

以實踐連結全球──臺科大推動高等教育國際化的藍圖與行動

相關新聞

虎科大新校區迎春將啟用 主建築曝光已具航空學院雛型

虎尾科技大學115年春節聯歡會首度移師高鐵新校區，本月底即將完工的「國際產學合作大樓」與「國際航訓中心」首度亮相，這座以...

學生開口就能英語點餐 公東高工餐飲科成果獲飯店肯定

公東高工餐飲科三年級學生，在台積電慈善基金會英語培力專案協助下，用專業英語「上陣」。課程透過Tutor ABC商用英語設...

逆勢成長！註冊率兩年彈升8.4% 崑山科大祭3個月年終

各行業年終陸續揭曉；台南崑山科技大學今天宣布，因招生逆勢成長，將針對產學績效卓越或對校務發展有具體貢獻教師，包含入榜史丹...

高餐大校長遴選一波三折 高師大教授方德隆最終出線

國立高雄餐旅大學第五任校長遴選一波三折，校長懸缺半年後，遴選委員會啟動遴選作業，9日投票結果出爐，高雄師範大學教授方德隆...

正修科大電競系謝芮凌成發明家 國際發明展3度奪金獲技職之光

正修科技大學電競系謝芮凌兩項發明作品，去年接連在波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯莫斯科國際發明展3度奪下金牌，獲得多國特別獎肯定，...

基隆商工、中嘉吉隆產學合作 學生無人機空拍、創作影像學當媒體人

國立基隆商工航空電子科與中嘉寬頻吉隆昨舉行「科技應用聯手媒體素養，跨領域產學合作落實永續教育」產學合作簽署儀式，培養在地...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。