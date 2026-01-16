虎科大新校區迎春將啟用 主建築曝光已具航空學院雛型

虎尾科技大學115年春節聯歡會首度移師高鐵新校區，本月底即將完工的「國際產學合作大樓」與「國際航訓中心」首度亮相，這座以航空實務訓練以及深化國際產學鏈結的大學城，未來布局國內航空與高階技術人力培育的新里程碑，讓前來參加迎春的來賓刮目相看。

虎科大指出，位於高鐵雲林站附近的新校區，占地17.18公頃，原屬國防部虎尾空軍基地，經歷多年規畫爭取，近年陸續完成土地取得及校舍建設，尚未對外開放的新校區內部第1期營建工程即將於本月底完工，昨天特將本年度教職員春節聯歡會移師新校區，讓大家一睹新校區丰采。

校長張信良表示，高鐵校區成為虎科大邁向下一階段發展的重要基礎，尤其極具現代化的國際產學合作大樓與國際航訓中心的完工，將使學校在產業研發、技術育成、航空實務訓練及國際交流等面向具備更完整能量，未來將持續結合產官資源，打造極具競爭力的人才培育生態體系。

尤其虎科大在國內推動無人機與航空工程人才培育已具成果，未來將加速航空學院籌設與招募，培育航空維修、航材管理、航空物流與飛航科技人才，攜手產業回應國家航空發展的人力需求。

前校長林振德也特別返校同慶。他回顧爭取新區的艱辛歷程指出，高鐵校區啟動代表學校正式踏入擴大布局的關鍵期，後續發展充滿期待。

國際產學合作大樓將整合產學合作、研發行政與創新育成機能，推動跨域人才培育、企業共研與國際鏈結，成為中部及雲嘉南產業網絡的新型合作平台。國際航訓中心的核心設施包含飛機修護實習廠棚，將作為航空專業訓練及實作課程基地，預計10年內將成立航空學院，協助培養國際規格的民航與維修技術人才，成為南台灣航空專業培訓重鎮。

法務部前部長施茂林也捐贈66棵松樹，象徵扎根永續，虎科大將朝具國際視野的航空教育與高科技人才基地邁進。 虎科大高鐵新校區「國際產學合作大樓」將整合機能打造中部及雲嘉南產業的新型合作平台。記者蔡維斌／翻攝 虎科大春節聯歡會今年移師高鐵校區舉辦，教職員與30位多企業主齊聚祝賀，現場氣氛熱絡。記者蔡維斌／翻攝 前法務部長施茂林（左）襄贊虎科大高鐵校區66棵松樹，由校長張信良（右）代表受贈。記者蔡維斌／翻攝 虎科大高鐵新校區「國際航訓中心」已完工，未來將作為航空專業實作與教學的重要場域。記者蔡維斌／翻攝