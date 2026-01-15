調查：高中生轉技職 都會型科大、醫藥專業受矚
大學問網站公布一項調查顯示，高中生對技職的認同感逐步提升，最受關注的是都會型科大、醫藥專業校系，有30所技職校院進入熱門科系前200名。
升學資訊平台大學問網站根據過去一年約5468萬筆瀏覽紀錄，進行大數據分析，找出最受高中生關注的200大熱門科系，科大席次從前一年的17校，強勢擴大為30校，名次也呈現集體躍升。
大學問網站執行長魏佳卉表示，當前升學板塊正向「都會生活圈」和「務實就業」移動，能夠提供豐富都會實習資源與明確證照路徑的校系，已成為今年升學市場的領頭羊。
其中護理、醫藥相關科大校系，在「選系不選校」的思維浪潮中，占有一席之地，嘉南藥理大學藥學系更是拿下最受關注校系第1名；大仁科技大學藥學系挺進第27名；屏東科技大學獸醫系穩居第20名。
受到半導體產業議題影響，台灣科技大學、台北科技大學電資相關科系，平均名次上升約200名；台北商業大學、台中科技大學則在商務與設計領域展現強勢；高雄科技大學金融系、應用日語系名次也有上升。
魏佳卉表示，在看重就業前景的趨勢下，高中生的志願選擇正發生結構性位移，對具備產學連結與證照保障的科大，認同感逐步提升，值得後續關注。
【115學測衝刺】
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪國文／讀這15篇CP值最高 國寫掌握三項心法拿高分
▪英文／想拿高分先穩住再拚鑑別度 師分享5密技、作答時間分配
▪數學／命題趨勢轉向「中上難度」穩住基本分 讀懂題目才是關鍵
▪社會／留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加
▪自然／跨科整合題多！加強讀長文、圖表能力 應留意時事
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言