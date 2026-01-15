調查：高中生轉技職 都會型科大、醫藥專業受矚

大學問網站公布一項調查顯示，高中生對技職的認同感逐步提升，最受關注的是都會型科大、醫藥專業校系，有30所技職校院進入熱門科系前200名。

升學資訊平台大學問網站根據過去一年約5468萬筆瀏覽紀錄，進行大數據分析，找出最受高中生關注的200大熱門科系，科大席次從前一年的17校，強勢擴大為30校，名次也呈現集體躍升。

大學問網站執行長魏佳卉表示，當前升學板塊正向「都會生活圈」和「務實就業」移動，能夠提供豐富都會實習資源與明確證照路徑的校系，已成為今年升學市場的領頭羊。

其中護理、醫藥相關科大校系，在「選系不選校」的思維浪潮中，占有一席之地，嘉南藥理大學藥學系更是拿下最受關注校系第1名；大仁科技大學藥學系挺進第27名；屏東科技大學獸醫系穩居第20名。

受到半導體產業議題影響，台灣科技大學、台北科技大學電資相關科系，平均名次上升約200名；台北商業大學、台中科技大學則在商務與設計領域展現強勢；高雄科技大學金融系、應用日語系名次也有上升。

魏佳卉表示，在看重就業前景的趨勢下，高中生的志願選擇正發生結構性位移，對具備產學連結與證照保障的科大，認同感逐步提升，值得後續關注。