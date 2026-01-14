學生開口就能英語點餐 公東高工餐飲科成果獲飯店肯定

公東高工餐飲科三年級學生，在台積電慈善基金會英語培力專案協助下，用專業英語「上陣」。課程透過Tutor ABC商用英語設計，針對餐飲與飯店服務情境教學，學生不僅學專業技能，也能在校期間累積實務英語溝通能力，為升學與就業提前加分。

校長李恭榮表示，學校長期秉持「技術為本、素養並進」理念，感謝基金會持續引入語言、溝通與跨域資源，讓學生不只會做事，更能用英語服務世界。

課程內容涵蓋餐飲接待、點餐說明、顧客需求回應以及飯店服務流程，讓學生「做中學、學中用」。今日在台東桂田喜來登飯店舉行成果檢核，由飯店主管擔任口試官，透過情境式英語面試，檢視學生臨場應對能力。餐飲科學生全數通過，表現亮眼，獲業界一致肯定。

學生分享學習感受「以前只會中文點餐，現在能用英語和外國客人互動，真的更有信心了」、「模擬面試讓我發現自己在專業英語表達上還能進步很多」。他們認為，這樣的學習方式不僅提升語言能力，也讓未來踏入職場更有底氣。

桂田喜來登飯店指出，透過學校與公益團體合作，學生能提前接觸業界標準，除了幫助職涯發展，也為地方餐旅產業培育具備專業素養與國際溝通能力的新生代人才。

台積電慈善基金會執行長彭冠宇說，希望偏鄉學生能突破語言限制、建立自信，技能與英語雙軌並進，為未來開啟更多可能。 飯店主管擔任口試官，透過情境式英語面試，檢視學生臨場應對能力。圖／公東高工提供