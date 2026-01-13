逆勢成長！註冊率兩年彈升8.4% 崑山科大祭3個月年終

各行業年終陸續揭曉；台南崑山科技大學今天宣布，因招生逆勢成長，將針對產學績效卓越或對校務發展有具體貢獻教師，包含入榜史丹佛大學「全球前2%頂尖科學家」的資深教授，發放最高3個月年終獎金。

崑山科技大學表示，近期碩博士研究所甄試報名率突破100%，大學部註冊率近兩年提升8.44%，在董事會及校長支持下，將針對產學績效卓越或對校務發展有具體貢獻的教師，發放最高3個月的年終獎金，其中包含入榜史丹佛大學「全球前2%頂尖科學家」的資深教授，以此激勵教師持續追求卓越。

學校指出，為留住優秀師資並鼓勵教學與研究精進，校方同步提升教職員福利，自2022年以來累計調幅超過11%，其中教師學術研究費依職級調幅更達11%至22%，去年成為南部率先宣布調薪的私立科技大學之一。

校長李天祥說，為讓辦學成果真正回到學生身上，崑山科大持續提供證照與競賽獎助、弱勢助學金、創（就）業基金、海外研習與外語獎金等多元支持，並開設免費輔導與培訓課程，陪伴學生建構專業力、語言力與創新力，同時學雜費仍維持雲嘉南地區私立科大最低。

他指出，崑山科大近年持續有教師入榜史丹佛大學「全球前2%頂尖科學家」，連續五年維持私立科大第一，顯示其科研能量與國際能見度已與頂尖學府並駕齊驅。近三年技術移轉金額皆穩定突破頂標1000萬元水準，整體規模約較標準高出近一倍，持續帶動產業創新應用與技術加值。