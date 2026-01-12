高餐大校長遴選一波三折 高師大教授方德隆最終出線
國立高雄餐旅大學第五任校長遴選一波三折，校長懸缺半年後，遴選委員會啟動遴選作業，9日投票結果出爐，高雄師範大學教授方德隆獲過半數支持，成為新任校長人選，校方已於官網公告，後續將報請教育部核定聘任。
高餐大校長上次遴選因3位候選人票數都未過半，去年底再度啟動遴選作業，第一階段餐旅暨會展行銷管理系教授葉上葆出局後，入圍第二階段遴選者包括國立高雄師範大學方德隆及前高雄大學法學院院廖義銘。
校方說明，這次遴選委員會共21位委員，9日召開第5次會議，兩位候選人分別就校務治理、國際發展及產學合作等面向提出說明，並接受委員詢答，隨後依規定投票，方德隆第一輪以過半數獲得支持，順利成為新任校長。
高餐大校長遴選近年備受矚目，主因遴選過程中，黑函流竄、內部檢舉，爭議不斷，前任校長陳敦基因未獲續任，任期去年7月31日屆滿，隨後展開新一輪校長遴選，當時前副校長李一民、餐旅學院院長劉聰仁，以及餐旅暨會展行銷管理系教授葉上葆等人角逐，各方角力激烈。
遴選委員會召開投票時，第1輪即出現三位候選人皆未獲過半，葉上葆得票數最低率先出局，李一民、劉聰仁對決，第2輪與第3輪投票中，仍未能過半，最終宣告校長難產。去年8月則由師資培育中心教授陳國泰代理校長迄今。
