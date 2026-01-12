正修科大電競系謝芮凌成發明家 國際發明展3度奪金獲技職之光

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
正修科技大學電競系謝芮凌兩項發明作品，去年接連在波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯莫斯科國際發明展3度奪下金牌，獲得多國特別獎肯定，這些成果讓她在教育部第21屆技職之光評選中，獲頒「技職傑出獎發明達人」，成為技職體系中備受矚目的年輕發明者。

謝芮凌代表作是「校園安全管理系統」，靈感來自上課經驗，謝芮凌觀察，教師每堂課往往得花費不少時間點名，不僅影響教學節奏，也缺乏即時反映校園安全狀況的工具。

她開始思考是否能透過系統整合，讓點名與安全管理同時完成，於是結合資訊技術與實務需求，逐步形塑出這套智慧化系統。

這項發明在「波蘭國際發明創新展」、「羅馬尼亞歐洲盃國際創新發明展」及「俄羅斯莫斯科阿基米德國際發明展」中接連奪金，令評審驚艷。

另項作品「可自動依時排程之導航系統及方法」更貼近日常生活，她注意到，許多人每天都有固定的通勤或行程，卻仍得反覆操作導航軟體，於是嘗試結合AI與使用者行為紀錄，讓系統能依時間自動啟動導航，減少重複操作，這項以便利為核心的小創新，同樣在多項國際發明展中獲得金牌與特別獎。

走進教室，謝芮凌注意到的，往往不是螢幕上的畫面，而是那些被忽略的細節，從點名要花多久時間？校園安全能否更快速即時掌握？每天通勤為何還要手動開啟導航？生活所見的小細節，都成了她後來站上國際發明舞台的出發點。

回顧這段歷程，謝芮凌形容，自己並非一開始就以發明家為目標，而是單純不斷追問能不能更好，她也分享「不要被科系名稱限制想像，電競不只是比賽或遊戲，而是一種整合科技、系統與使用者需求的能力」。

電競系主任謝哲人指出，這兩項發明作品是長時間投入與反覆修正的成果，把生活觀察轉化為可行技術，成功走向專利與商品化，只要能夠解決問題，創意就能走進生活。

