莊敬高職13年愛心圍爐 新北千人弱勢歲末團圓
新北市私立莊敬高職響應「愛心大平台」，今晚舉辦愛心圍爐，連續13年動員全校師生，邀請上千名弱勢家庭席開126桌，提前團圓過年。副市長劉和然肯定長期結合公益的行動力。
莊敬高職今年是第13年舉辦歲末圍爐活動。新北市副市長劉和然出席致詞表示，長期付出公益相當不易，這段時間足以陪伴孩子從國小成長到大學。莊敬高職長期穩定地給予陪伴與支持，令人感動。
市府社會局晚間發布新聞表示，劉和然並感謝新北市周可安大宗祠每年捐贈400份暖心福袋，今年再加碼捐出100份年菜；另有善心團體與民眾贊助摸彩紅包，讓弱勢家庭不僅能圍爐團聚，也能備齊物資，安心迎接新年。
莊敬高職董事長王傳亮表示，學校每年由全體師生分工完成圍爐，學生學以致用並投入公益服務。包括美容科提供義剪與彩繪，農業群規劃互動體驗，餐飲科在教師帶領下提前備料、準備年夜飯；表演藝術科與影視科輪番演出，讓公益成為最佳學習場域。
新北市周可安大宗祠董事長周吉雄自民國100年起，每年固定捐助新台幣30萬元給新北市社會局，近6年更持續提供圍爐所需福袋物資。他表示，只要還有能力就會持續投入公益，盼這份溫暖能年年延續。
