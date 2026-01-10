快訊

基隆商工、中嘉吉隆產學合作 學生無人機空拍、創作影像學當媒體人

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆商工、中嘉吉隆產學合作，學生無人機空拍、創作影像學當媒體人。圖／蔡宗和提供
基隆商工、中嘉吉隆產學合作，學生無人機空拍、創作影像學當媒體人。圖／蔡宗和提供

國立基隆商工航空電子科與中嘉寬頻吉隆昨舉行「科技應用聯手媒體素養，跨領域產學合作落實永續教育」產學合作簽署儀式，培養在地學生強化空拍科技跨域實務能力，共同打造多元合作場域，從公民記者培訓、媒體識讀課程、UAV無人機科技應用，進而到影像的記錄、創作，學當媒體人。

空拍機的運用在媒體實務操作、運用愈來愈廣泛，基隆從教育端與媒體端攜手建立人才培育模式，打造在地的跨域實務合作。基隆商工與中嘉寬頻吉隆簽署產學合作計畫推廣。中嘉寬頻北一平台長張維民與中嘉寬頻吉隆總經理李宇屏並頒發公民記者及媒體識讀證書給學生。

基隆商工校長林子建指出，科技與媒體跨域的合作，學生得以回望自己生活的城市，理解公共議題並具備表達能力，這不只是技職教育的價值，更是全人教育的核心，讓學生能在多元場域學習。

合作專案推手基隆商工航空電子科蔡宗和老師說，航電科引入「媒體識讀」相關課程，還有UAV空拍及影像製作、應用的訓練，進而到公民記者培育等，是跨域教學的重要軸線，由中嘉提供資源協助學生空拍在新聞上的實務操作與運用。

參與專案學生分享，他們參加很多實作如路跑、長泳空拍直播，還有在基隆市區的空拍。原本在課堂學的東西，到現場才發現要真的做得好，技術其實要更熟練。空拍看起來簡單，但一到現場就會知道：不夠熟練真的會跟不上節奏，尤其是大型活動的直播。

張維民表示，走進校園讓學生學習如何接觸、理解與運用媒體，讓更多人有機會說出自己的故事。李宇屏表示，與基隆商工簽訂產學合作至今第五年，學生能運用所學投入影像紀錄、競賽及公共頻道影片製作，展現學用合一的成果。

基隆商工、中嘉吉隆產學合作，學生無人機空拍、創作影像學當媒體人。圖／蔡宗和提供
基隆商工、中嘉吉隆產學合作，學生無人機空拍、創作影像學當媒體人。圖／蔡宗和提供
國立基隆商工航空電子科與中嘉寬頻吉隆簽署產學合作。記者游明煌／翻攝
國立基隆商工航空電子科與中嘉寬頻吉隆簽署產學合作。記者游明煌／翻攝
國立基隆商工航空電子科與中嘉寬頻吉隆簽署產學合作。記者游明煌／翻攝
國立基隆商工航空電子科與中嘉寬頻吉隆簽署產學合作。記者游明煌／翻攝
國立基隆商工航空電子科與中嘉寬頻吉隆簽署產學合作。記者游明煌／翻攝
國立基隆商工航空電子科與中嘉寬頻吉隆簽署產學合作。記者游明煌／翻攝

空拍機 公民記者 無人機

