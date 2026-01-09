全中教與新北豫章工商簽團體協約 保障教師年終獎金

快訊

中央社／ 台北9日電

歷經29次勞資協商，全國高級中等學校教育產業工會與新北市私立豫章工商簽署團體協約，確立年終獎金發放規範，成為教師勞動權益的里程碑。

全中教工會今天發布新聞稿，昨天與豫章工商正式簽署團體協約，校方同意先補發112學年度短少給予教師的年終獎金約新台幣95萬元，並正式簽訂團體協約，作為未來教師年終獎金發放的明確依據與長期規範。團協有效期限為2年，期滿後可續約，或再度進行協商。

全中教工會理事長史美奐表示，這次團協不僅是教師勞動權益的里程碑，也展現勞資雙方可透過理性對話，以及制度化協商解決爭議。

史美奐表示，少子女化衝擊私校經營，豫章工商校方與教師共同努力，今年成功減少虧損，年終獎金等整體待遇上，優於多數私立高中職，確實難能可貴。

史美奐期盼這次團體協商，能成為私立中學勞資合作的正向典範，未來也將持續與校方攜手，兼顧學校永續經營與教師勞動尊嚴，共同為教育品質與校園穩定發展努力。

