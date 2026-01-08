企業主最愛聘僱畢業生出爐！除了最風光的台大 技職、私校以特色突圍

104人力銀行發布2026年《大學品牌力》，其中詢問企業若要聘僱某領域畢業生，會優先考慮哪三所學校定義「最佳學群獎」，台大技壓群雄，另有東吳、台師大、世新、銘傳、文藻、中興、屏科大、輔仁、東海、北教大、彰師大、台體、國體、高餐大、北醫、中國醫藥、台藝大、北藝大等校拿下18學群「最佳學群力」。

104人力銀行連續第三年發布2026年《大學品牌力》，大學品牌力是社會大眾對學校的整體印象與概念，是學校知名度、學生好感度的有機整合。2026年《大學品牌力》結合104人力銀行大數據超過418萬筆資料、近千份企業問卷、政府公開資訊、國際評比，用職務能力、未來能力、學群聘僱力、性格優勢、知名度、學術聲望、產學力、研發力、國際力、高階領導力、永續力、學群薪資力，共計12大指標、拆分105項細指標，評比國內超過120所大學。

104詢問企業，若需聘僱「ＯＯ領域」畢業生，您會優先考慮哪三所學校？2026年《大學品牌力》以優先聘僱定義「最佳學群獎」，18學群前3名共54個席次，台大奪下15席技壓群雄，在文史哲、外語、生命科學、生物資源、地球環境、社會心理、財經、資訊、管理、數理化、醫藥衛生等學群穩居第一表現強勢平均；政大搶進7席，法政學群第一，文法商管傳獲得企業肯定，成大攻下6席，在建築設計、工程學群攻頂；清大獲得3席，工程、資訊、數理化學群擠進前3名。

獲得2席的學校有陽明交大，生命科學、資訊學群獲前三，東吳大學，法政、財經學群獲前三，以及台師大教育學群第一、文史哲學群前三；獲1席的有世新大眾傳播學群第一、銘傳大眾傳播學群、文藻外語學群、中興與屏科大生物資源學群、中央地球環境學群、輔仁社會心理學群、東海建築設計學群、彰師大教育學群、臺體與國體及高餐大遊憩運動學群、北醫與中國醫藥醫藥衛生學群、臺藝大與北藝大藝術學群進榜。

此次並頒發「學制標竿獎」、「地區領航獎」、「躍升獎」、「新銳獎」共計頒出6大獎項，合計40所大學獲獎。

為表彰學校用心經營大學品牌力，104人力銀行2026年《大學品牌力》也針對總排名前31名(PR 75)，且年度排名進步最多的三所學校設置「躍升獎」，中國醫藥年度排名躍升20名、海洋大學躍升8名、長庚大學躍升6名。針對學校創立時間在35年內(PR 25)相對年輕的學校設置三座「新銳獎」，由雲科大、朝陽科大、東華大學獲獎。

104人力銀行2026年《大學品牌力》並以「國私立」X「學校設立別」，設置「學制標竿獎」TOP 3。國立一般大學為：成大、清大、臺大。私立一般大學為：中原、輔仁、逢甲。國立技專校院為：台科大、北科大、高科大。私立技專校院為：朝陽科大、南臺科大、正修科大。

104人力銀行2026年《大學品牌力》同時以「地區別」X「學校設立別」，設置「地區領航獎」TOP 3。北部一般大學為：清大、台大、陽明交大。北部技專校院為：臺科大、北科大、北商大。中部一般大學為：中興、逢甲、東海。中部技專校院為：雲科大、朝陽科大、勤益科大。南部一般大學為：成大、中山、中正。南部技專校院為：高科大、屏科大、南台科大。東部及離島因校數少，僅取TOP 1且不分學制，由東華大學獲獎。