雲科大畢業生「好用、企業愛用」 大學品牌力排名亮眼

104人力銀行今公布「2026大學品牌力」調查結果，雲林科技大學在全國123所公私立大學中，總排名位居第20名，在國立技職大學體系中名列第4，其中，「新銳獎」蟬聯全國第1，「地區領航獎」為中部技職大學第1，顯示畢業生在企業端的就業競爭力與人才含金量，已獲市場高度認可，被評為與職場對接的中部技職旗艦學校，在區域產業人才供給上扮演關鍵角色。

「2026大學品牌力」評比，104人力銀行整合求職與徵才大數據、近千份企業人資問卷，並結合教育部大專校院校務資訊公開平台及國際評比資料，依「職務能力」、「未來能力」、「學群聘僱力」、「性格優勢」、「學群薪資力」等12項與企業用人高度相關的指標，系統性檢視各大學的人才培育成果，評比結果被視為觀察高教與產業接軌的重要風向。

從關鍵就業指標來看，雲林科技大學畢業生在「性格優勢」、「學術聲望」及「學群薪資力」3項指標，在全國技職體系中均排名第3，顯示其學生不僅具備專業基礎，更在職場穩定度與薪資表現上具備競爭力；「職務能力」、「未來能力」、「學群聘僱力」、「產學力」及「國際力」等多項指標，穩居第4名，「研發力」排名全國第5，反映雲科大所培育的人才，已能直接回應產業升級與技術轉型需求。

雲林科技大學校長張傳育表示，雲科大創校滿35周年，在國內算是相當年輕的大學，正是充滿活力與彈性的發展階段，定位明確以開放的學習態度與創新精神，持續形塑自身特色與競爭優勢，提升學生的人才含金量與市場價值。

因此在全球高教競爭日益激烈下，雲科大仍能穩健推進國際評比表現，以THE泰晤士高等教育世界大學排名為例，該評比涵蓋全球2191所大學，雲科大近年排名持續攀升，2024至2026年穩居全球501至600名區間，國內排名第8，顯示辦學成果已同步反映在國際學術能見度與企業用人信心上。

張傳育指出，104人力銀行此次評比結果，再度驗證雲科大畢業生具備高度可用性與即戰力，是企業願意長期投資與延攬的人才來源。未來，學校將持續回應AI與數位轉型趨勢，強化科技研發、智慧製造與永續發展領域布局，進一步放大人才價值。