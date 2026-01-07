社會情緒學習融入課程 68所高職助學生加強職場適應

快訊

中央社／ 台北7日電
教育部7日發布新聞稿指出，114學年度共有68所高職投入「職場社會情緒學習（SEL）融入教學實施計畫」，提升學生的職場適應能力。圖為校際交流中，教師分享教學方案。（教育部提供）中央社
面對未來社會挑戰，年輕學子除要有專業知識與技能，也要有強悍心理韌性；68所高職投入「社會情緒學習」，設計融入專業課程的教學方案，提升學生職場適應能力。

社會情緒學習（Social Emotional Learning，SEL）著重情緒管理、培養同理心、建立良好人際關係，核心能力包括「自我覺察」、「自我管理」、「社會覺察」、「人際關係」與「負責任的決定」等。教育部今天發布新聞稿，114學年度「職場社會情緒學習（SEL）融入教學實施計畫」，共有68所技術型高中（高職）投入。

這項計畫強調跨領域合作，由職業類科教師與輔導教師共同設計課程，例如在觀光客服教學中，結合危機處理實境演練，學習妥善面對客人各種要求；或是在CNC銑床操作課程中，學習面對及管理自身情緒，避免影響機械操作安全。

特殊教育班學生未來大多會投入服務型職場，學校也透過SEL課程，提前學習情緒管理、人際溝通與職場情境應對能力，將大幅提升其社會適應力與就業信心。

教育部表示，目前有15所核心學校教師，每月到台灣師範大學參與實體會議，透過密集培訓與實戰演練，對15群科職場情境，研發具備職場應用性與素養導向的教材；另有53校參與線上增能與同步課程，打破地域與資源限制，讓創新教學理念普及全台。

相關新聞

高科大文創產學合作拚升級 用IP翻新老字號漢方品牌

漢方保健產業尋求IP重塑品牌形象，國立高雄科技大學創新設計學院文創系，與台灣知名老字號漢方養生品牌華陀扶元堂產學合作，讓...

校園新鮮事／研究跨域美感 屏科實中生擺攤賣手作甘蔗紙

屏科實驗中學規定國中部七年級學生要參與為期1年的獨立研究課程，其中跨域美感研究這門課，帶學生走訪萬丹鄉蔗糖產業，並在校園...

彰化永靖高工拿4座金手獎 學生家道中落 立志學藝出人頭地

彰化縣永靖高工學生參加全國高中工業類技藝競賽，拿下4座金手獎及2項優勝，表現優異，金手獎第一名的黃寶弘為了到永工學機械製...

新北培訓技職「金手」 分享國際賽經驗

新北每年投入約12億元挹注在技職教育，其中2億元用於選手培訓，透過「金手培訓政策」，以制度化、系統化方式打造技術人才培育...

註冊率距6成「淹水線」僅些微差距 台鋼科大回應了

教育部今天公布6所大專院校註冊率未達6成「淹水線」門檻，其中台鋼科技大學以58.88％些微差距遭點名。校方坦言受少子化加...

新北技職教育再創高峰 金手培訓助學子站上國際舞台

新北市技職教育成果再傳捷報。新北市政府今舉辦「金手閃耀、新北榮耀」技藝技能競賽感恩餐會，表揚在亞洲技能競賽、勞動部全國技...

