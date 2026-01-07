高科大文創產學合作拚升級 用IP翻新老字號漢方品牌

漢方保健產業尋求IP重塑品牌形象，國立高雄科技大學創新設計學院文創系，與台灣知名老字號漢方養生品牌華陀扶元堂產學合作，讓7個學生團隊參與，累積產出21件創作，橫跨品牌行銷企畫、結合短影音、創造萌寵型IP角色，賦予老品牌新詮釋，更貼近年輕族群市場。

高科大創新設計學院長翟治平表示，學生作品中IP被賦予明確角色定位，每一組團隊皆需從品牌理解出發，建立角色設定與世界觀，再延伸模擬企業IP。

有團隊以Z世代真實生活節奏為藍本，將漢方保健轉譯為下班後放鬆、睡前整理、重要時刻前自我調整等情境，讓IP成為「生活中的陪伴者」，建立可被模仿與分享的日常儀式感；也有團隊聚焦萌寵型IP，透過親近、低門檻的角色形象，降低漢方品牌的距離感，拉近與年輕族群及跨世代族群的心理連結。

另有作品從品牌長期經營角度出發，發展具延展性的IP世界觀與角色設定，思考未來在短影音、社群內容、行銷活動甚至周邊應用上的擴充可能，讓IP成為可長期累積的品牌資產，而非一次性行銷素材。

華陀扶元堂董事長朱溥霖指出，7組團隊、21件作品在品牌行銷企畫、IP設計與短影音內容上都展現高度完成度與實際執行力，不只是創意發想，而是已經具備市場溝通與延伸應用的潛力。

他笑說，因為經營的漢方品牌華陀扶元堂有了「朱爺爺」稱號，希望透過IP具象化與品牌化，所以有了這次產學合作的構想，學生作品充分展現年輕世代重新詮釋漢方品牌，未來不排除將成熟的IP概念延伸至實際行銷或周邊應用，並持續深化與學校的合作。

校長楊慶煜表示，從品牌策略角度來看，學生創作清楚揭示IP的價值和趨勢，透過角色、敘事與內容節奏，抽象漢方理念被轉化為可互動、可累積、可跨平台延伸的內容資產，讓品牌溝通不再依賴單次曝光，而是建立長期關係。

當學生作品不只是課堂成果，而成為品牌轉型策略提案，也顯示年輕世代已具備將創意轉化為可落地品牌語言的能力，這正是IP在當代品牌競爭中，重新定義形象與價值的關鍵所在。 高科大推動文創產學合作拚升級，用IP翻新老字號漢方品牌。圖／高科大提供 高科大推動文創產學合作拚升級，用IP翻新老字號漢方品牌。圖／高科大提供 高科大推動文創產學合作拚升級，用IP翻新老字號漢方品牌。圖／高科大提供