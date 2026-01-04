快訊

美軍最精銳三角洲部隊是何方神聖？5分鐘攻堅推翻馬杜洛13年政權

狂翻200倍！全家福袋開出「價值5萬金幣」 網友直呼：比iPhone還賺

總統馬杜洛遭美軍逮捕！Netflix男星狂喜：委內瑞拉從未如此開心

樹德科大推惜食減廢、代間共學 獲品德教育特色學校

中央社／ 台北4日電

樹德科技大學推動惜食減廢、二手衣共享，培養永續精神，同時帶領學生走入社區，推動代間共學（青銀共學），並以志工服務結合課程與認證，獲選品德教育特色學校。

⭐2025總回顧

教育部今天發布新聞稿指出，為鼓勵品德教育推動具特色的學校，教育部訂定「品德教育特色學校觀摩及表揚遴薦實施計畫」，並辦理「品德教育特色學校觀摩及表揚大會」，表揚獲選學校，以激勵學校親師生全面參與品德校園文化，114年共有6所大專校院獲選。

樹德科技大學攜手社區與政府單位，推動「公車進校園計畫」，每日逾250班次便利師生與居民交通，降低事故並響應節能減碳；同時結合法治與多元文化教育，幫助學生建立誠信、尊重及國際視野；並在校園推廣善行與感恩，營造友善氛圍，落實「以愛為本、品德為基」。

樹德科大也透過「大學領航課程」，助新生迅速適應校園並培養品德觀念；同時以「友善食農」為主軸舉辦講座與工作坊，推動惜食減廢與環保行動；宿舍生活則規劃二手衣共享、減碳手作，培養永續精神與共享文化；更帶領學生走入社區，推動代間共學，以志工服務結合課程與認證，形塑「志工大學」核心價值。

中國醫藥大學則以「全人教育」為願景，透過醫藥專業服務學習課程與多元活動推動品德教育，培養學生面對專業抉擇時的正向價值判斷；同時鼓勵學生參與基層健康促進、醫藥營養衛教、長照關懷及偏鄉社區服務，透過實踐專業所學，深化社會責任感，從日常落實品德教育。

為兼顧學生多元學習需求，中國醫大也提供社團活動、跨領域課程、偏鄉服務等多元管道；近年來更強調將「永續發展」理念融入服務與學習中，如在社區藥學服務中推廣正確用藥、資源永續與健康促進，讓學生了解如何在專業實踐中回應社會與環境的永續需求。

永續 校園 中國醫藥大學

延伸閱讀

台中廚餘回收費暴漲3倍 議員批缺乏配套措施盼業者合理收費

影／爆垃圾大戰？台中社區廚餘費暴漲7.2倍、3月起沒人收 住戶炸鍋了

基隆2千戶大社區「新橫濱」接駁車直通台北 每天60班次省時省錢

高二帳戶就破百萬！父子共學美股年報引熱議…網淚：當年還在吵一個月零用錢只有3千

相關新聞

校園新鮮事／研究跨域美感 屏科實中生擺攤賣手作甘蔗紙

屏科實驗中學規定國中部七年級學生要參與為期1年的獨立研究課程，其中跨域美感研究這門課，帶學生走訪萬丹鄉蔗糖產業，並在校園...

彰化永靖高工拿4座金手獎 學生家道中落 立志學藝出人頭地

彰化縣永靖高工學生參加全國高中工業類技藝競賽，拿下4座金手獎及2項優勝，表現優異，金手獎第一名的黃寶弘為了到永工學機械製...

新北培訓技職「金手」 分享國際賽經驗

新北每年投入約12億元挹注在技職教育，其中2億元用於選手培訓，透過「金手培訓政策」，以制度化、系統化方式打造技術人才培育...

註冊率距6成「淹水線」僅些微差距 台鋼科大回應了

教育部今天公布6所大專院校註冊率未達6成「淹水線」門檻，其中台鋼科技大學以58.88％些微差距遭點名。校方坦言受少子化加...

新北技職教育再創高峰 金手培訓助學子站上國際舞台

新北市技職教育成果再傳捷報。新北市政府今舉辦「金手閃耀、新北榮耀」技藝技能競賽感恩餐會，表揚在亞洲技能競賽、勞動部全國技...

新生註冊率又比去年降4％ 全台最低的台東專科學校回應出爐

教育部今天公布114學年各大專校院新生註冊率，全台共6所學校新生註冊率低於6成，其中又以國立台東專科學校31.75％最低...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。