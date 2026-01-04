樹德科大推惜食減廢、代間共學 獲品德教育特色學校

樹德科技大學推動惜食減廢、二手衣共享，培養永續精神，同時帶領學生走入社區，推動代間共學（青銀共學），並以志工服務結合課程與認證，獲選品德教育特色學校。

教育部今天發布新聞稿指出，為鼓勵品德教育推動具特色的學校，教育部訂定「品德教育特色學校觀摩及表揚遴薦實施計畫」，並辦理「品德教育特色學校觀摩及表揚大會」，表揚獲選學校，以激勵學校親師生全面參與品德校園文化，114年共有6所大專校院獲選。

樹德科技大學攜手社區與政府單位，推動「公車進校園計畫」，每日逾250班次便利師生與居民交通，降低事故並響應節能減碳；同時結合法治與多元文化教育，幫助學生建立誠信、尊重及國際視野；並在校園推廣善行與感恩，營造友善氛圍，落實「以愛為本、品德為基」。

樹德科大也透過「大學領航課程」，助新生迅速適應校園並培養品德觀念；同時以「友善食農」為主軸舉辦講座與工作坊，推動惜食減廢與環保行動；宿舍生活則規劃二手衣共享、減碳手作，培養永續精神與共享文化；更帶領學生走入社區，推動代間共學，以志工服務結合課程與認證，形塑「志工大學」核心價值。

中國醫藥大學則以「全人教育」為願景，透過醫藥專業服務學習課程與多元活動推動品德教育，培養學生面對專業抉擇時的正向價值判斷；同時鼓勵學生參與基層健康促進、醫藥營養衛教、長照關懷及偏鄉社區服務，透過實踐專業所學，深化社會責任感，從日常落實品德教育。

為兼顧學生多元學習需求，中國醫大也提供社團活動、跨領域課程、偏鄉服務等多元管道；近年來更強調將「永續發展」理念融入服務與學習中，如在社區藥學服務中推廣正確用藥、資源永續與健康促進，讓學生了解如何在專業實踐中回應社會與環境的永續需求。