校園新鮮事／研究跨域美感 屏科實中生擺攤賣手作甘蔗紙
屏科實驗中學規定國中部七年級學生要參與為期1年的獨立研究課程，其中跨域美感研究這門課，帶學生走訪萬丹鄉蔗糖產業，並在校園種甘蔗、製作甘蔗手抄紙、設計學習單，更深刻了解在地蔗糖產業脈絡。
⭐2025總回顧
視覺藝術老師蘇怡雯表示，學校以科技立基，但重視美感教育，美感可將各學科串聯統整，扮演重要角色。本身是萬丹人的她，在跨領域美感研究這門課規畫萬丹鄉走讀，帶學生走訪萬丹甘蔗農園，一起榨甘蔗汁，深入認識糖文化。
她說，糖是日常生活用物，民國60、70年代時，台灣有7成的外匯，來自台糖公司出口蔗糖。為讓學生認識在地產業，大家在校園種甘蔗，一開始沒經驗，甘蔗苗放太多肥料，結果全都死了，但大家不氣餒，請益蔗農找出原因，重新種植。學生除輪班澆水，也一起種下時光膠囊，寫下「跟兩年後的自己對話」。
學生陳牧慈、陳愉涵與蔡云菲也在萬丹鄉甘蔗季活動擺攤，讓遊客填寫她們設計的學習單，教遊客做甘蔗手抄紙明信片，讓收件者感受手作溫度。她們沒想到甘蔗原料還可以做手抄紙，能重新認識甘蔗產業，收穫滿滿。
教務主任簡聿成說，獨立研究課程類似專題研究，從研究緣起、文獻探討、研究架構與行動研究出發，豐富學習。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪學測衝刺大禮！台大醫學系學生自製「AI幫你改作文」網站免費用
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言