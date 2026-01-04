校園新鮮事／研究跨域美感 屏科實中生擺攤賣手作甘蔗紙

屏科實驗中學規定國中部七年級學生要參與為期1年的獨立研究課程，其中跨域美感研究這門課，帶學生走訪萬丹鄉蔗糖產業，並在校園種甘蔗、製作甘蔗手抄紙、設計學習單，更深刻了解在地蔗糖產業脈絡。

視覺藝術老師蘇怡雯表示，學校以科技立基，但重視美感教育，美感可將各學科串聯統整，扮演重要角色。本身是萬丹人的她，在跨領域美感研究這門課規畫萬丹鄉走讀，帶學生走訪萬丹甘蔗農園，一起榨甘蔗汁，深入認識糖文化。

她說，糖是日常生活用物，民國60、70年代時，台灣有7成的外匯，來自台糖公司出口蔗糖。為讓學生認識在地產業，大家在校園種甘蔗，一開始沒經驗，甘蔗苗放太多肥料，結果全都死了，但大家不氣餒，請益蔗農找出原因，重新種植。學生除輪班澆水，也一起種下時光膠囊，寫下「跟兩年後的自己對話」。

學生陳牧慈、陳愉涵與蔡云菲也在萬丹鄉甘蔗季活動擺攤，讓遊客填寫她們設計的學習單，教遊客做甘蔗手抄紙明信片，讓收件者感受手作溫度。她們沒想到甘蔗原料還可以做手抄紙，能重新認識甘蔗產業，收穫滿滿。

教務主任簡聿成說，獨立研究課程類似專題研究，從研究緣起、文獻探討、研究架構與行動研究出發，豐富學習。