快訊

影／北101、中麗寶、南義大世界 跨年煙火迎新年

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化永靖高工拿4座金手獎 學生家道中落 立志學藝出人頭地

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
永靖高工學生參加全國高中工業類技藝競賽，拿下4座金手獎及2項優勝，表現優異。圖／永靖高工提供
永靖高工學生參加全國高中工業類技藝競賽，拿下4座金手獎及2項優勝，表現優異。圖／永靖高工提供

彰化縣永靖高工學生參加全國高中工業類技藝競賽，拿下4座金手獎及2項優勝，表現優異，金手獎第一名的黃寶弘為了到永工學機械製圖、當選手，全家從台中遷居到彰化；電腦輔助機械製圖金手獎的蘇宗和因家中經商失敗曾流離失所，他立志要靠技藝出人頭地，改善家中經濟。

⭐2025總回顧

永靖高工校長林麗容表示，永工獲獎學生包括黃寶弘拿下機械製圖金手獎第一名，蘇宗和電腦輔助機械製圖金手獎第三名，黃子育室內空間設計金手獎第三名，方志勇室內配線金手獎第八名，劉宗翰車床優勝，蔡侑洲工業配線優勝。

永工實習處主任張接明表示，學生參加工科技藝競賽拿到金手獎，也有助於升學，本屆工科賽共有943位選手競爭29個職種，金手獎選手可說是技職學生精英，若能發展其卓越實作能力，未來在技職領域也都能有亮眼發展。

黃寶弘與蘇宗和都是從國小就開始接觸機械製圖，從全國技能競賽青少年組一路參賽，歷經各項比賽，打下扎實基礎。黃寶弘父母為了讓他跟著永工老師學習參賽，全家還從台中市遷居到彰化，黃寶弘說，他希望繼續升學後，未來能到科技業工作，他們也很樂意帶著學弟妹練習，傳承技術。

指導教練邱柏瑄與楊秦富老師表示，選手平日、假日持續到選手室練習，春節也只放三天假，累了師生就一起打球紓壓，培養深厚的師徒情感，經過三年的精實訓練，終於在工科賽大放異彩，永工製圖科也創下連續兩年都獲得金手獎第一名的榮譽。

蘇宗和家中因經商失敗，一家曾流離失所，但他不氣餒，為了當選手，每天經常練到晚間10、11點，假日還去打工，他說要堅定的跟著老師學習，用技藝改變未來，希望能保送國立大學，未來能獨當一面改變家裡經濟環境。

楊秦富說，很多產業都需要機械製圖，AI搜集的資料有時會有錯誤，或是缺乏實務性，還是需要人去判斷可行性與完整性，永工有不少表現優異的校友後來也到台積電等知名業界當設備工程師。

校友會理事長、彰晟營造董事長曹榮源及家長會會長江威漢也特地頒發獎勵金給工業類技藝競賽得獎選手。

失敗

延伸閱讀

帶狀疱疹疫苗 彰化今年補助萬人

民進黨第三波縣市長提名 雲林劉建國、彰化陳素月、基隆童子瑋

失智老翁出門失蹤10天 彰化排水道尋獲遺體

彰化明年補助帶狀疱疹疫苗萬人接種 長者兩劑自付6000元

相關新聞

彰化永靖高工拿4座金手獎 學生家道中落 立志學藝出人頭地

彰化縣永靖高工學生參加全國高中工業類技藝競賽，拿下4座金手獎及2項優勝，表現優異，金手獎第一名的黃寶弘為了到永工學機械製...

新北培訓技職「金手」 分享國際賽經驗

新北每年投入約12億元挹注在技職教育，其中2億元用於選手培訓，透過「金手培訓政策」，以制度化、系統化方式打造技術人才培育...

註冊率距6成「淹水線」僅些微差距 台鋼科大回應了

教育部今天公布6所大專院校註冊率未達6成「淹水線」門檻，其中台鋼科技大學以58.88％些微差距遭點名。校方坦言受少子化加...

新北技職教育再創高峰 金手培訓助學子站上國際舞台

新北市技職教育成果再傳捷報。新北市政府今舉辦「金手閃耀、新北榮耀」技藝技能競賽感恩餐會，表揚在亞洲技能競賽、勞動部全國技...

新生註冊率又比去年降4％ 全台最低的台東專科學校回應出爐

教育部今天公布114學年各大專校院新生註冊率，全台共6所學校新生註冊率低於6成，其中又以國立台東專科學校31.75％最低...

大同智能攜手南台科大 打造校園微電網綠能示範場域

南台科技大學於24日舉行校園微電網揭牌儀式，該案為教育部補助校園微電網第一案，由大同（2371）公司旗下大同智能建置，提...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。