聽新聞
0:00 / 0:00

新北培訓技職「金手」 分享國際賽經驗

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北教育局昨辦技藝技能競賽感恩餐會，6名金牌國手合影。記者張策／攝影
新北教育局昨辦技藝技能競賽感恩餐會，6名金牌國手合影。記者張策／攝影

新北每年投入約12億元挹注在技職教育，其中2億元用於選手培訓，透過「金手培訓政策」，以制度化、系統化方式打造技術人才培育體系，教育局昨邀亞洲技能競賽金牌國手分享備賽歷程，近300名師生齊聚一堂。

⭐2025總回顧

新北6名國手參加2025年亞洲技能競賽，抱回5金1銀，成績出色。金牌國手呂治寬說，國中二年級開始接觸程式設計，逐步找到人生方向，長期訓練最大挑戰在於心態調適，須找到適合自己的練習節奏，才能在高壓中穩定發揮。

工業類技藝競賽機器人職種第一名得主李毓祐、徐睿辰指出，得獎不只是榮耀，更是責任，期待金手政策持續深化。

頂尖的技職人才出路廣，許多領域卻為缺工叫苦，營造業是人力缺口最嚴峻業種之一。近年各大廠紛紛祭出高薪獵才，第一線技職人員薪資水準拉升。

陽明交大土木系教授單信瑜表示，近年在缺工壓力下，營造業現場工程師起薪明顯提高，不論是技職科大或一般大學相關科系畢業，即使沒實務經驗，起薪也能上看5萬元，薪資成長速度快。

單信瑜指出，現場工程師薪資上調，並非因為工作責任或風險增加，而是長期缺工反映的市場結果；營造業向來工時長、責任重、風險高，這些條件並未改變。取得土木技師執照者，年薪約百萬至120萬元，與科技業相比仍有差距。

新北土木技師公會理事長丘達昌說，以目前市場行情來看，相關科系畢業新鮮人投入營造工程現場，起薪落在5萬至6萬元間，工作2、3年後月薪要破6萬元不困難；若取得國家核發的專業證照，月收入有望達10萬元。不過他強調，高薪者主要集中在具備證照、需承擔法定責任的專業人才，並非所有工程從業人員都能達到。

延伸閱讀

9名國手創校史紀錄 嘉義永慶高中感謝城隍廟贊助

新北男網喊「戰術恐攻可交流」 涉恐嚇公眾8萬交保

跨河煙火交管 新北：捷運不打烊、公車凌晨發末班車

新北跨年雙主場美食、市集、演唱會一次滿足

相關新聞

新北培訓技職「金手」 分享國際賽經驗

新北每年投入約12億元挹注在技職教育，其中2億元用於選手培訓，透過「金手培訓政策」，以制度化、系統化方式打造技術人才培育...

註冊率距6成「淹水線」僅些微差距 台鋼科大回應了

教育部今天公布6所大專院校註冊率未達6成「淹水線」門檻，其中台鋼科技大學以58.88％些微差距遭點名。校方坦言受少子化加...

新北技職教育再創高峰 金手培訓助學子站上國際舞台

新北市技職教育成果再傳捷報。新北市政府今舉辦「金手閃耀、新北榮耀」技藝技能競賽感恩餐會，表揚在亞洲技能競賽、勞動部全國技...

新生註冊率又比去年降4％ 全台最低的台東專科學校回應出爐

教育部今天公布114學年各大專校院新生註冊率，全台共6所學校新生註冊率低於6成，其中又以國立台東專科學校31.75％最低...

大同智能攜手南台科大 打造校園微電網綠能示範場域

南台科技大學於24日舉行校園微電網揭牌儀式，該案為教育部補助校園微電網第一案，由大同（2371）公司旗下大同智能建置，提...

統測擬放寬考科參採 後年上路

為了讓科大校系有更多選才彈性，也讓學生有更多時間專注於有興趣、擅長科目，四技二專招策會日前召開會員大會，拍板四項招生變革...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。