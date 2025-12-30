新北培訓技職「金手」 分享國際賽經驗

新北每年投入約12億元挹注在技職教育，其中2億元用於選手培訓，透過「金手培訓政策」，以制度化、系統化方式打造技術人才培育體系，教育局昨邀亞洲技能競賽金牌國手分享備賽歷程，近300名師生齊聚一堂。

新北6名國手參加2025年亞洲技能競賽，抱回5金1銀，成績出色。金牌國手呂治寬說，國中二年級開始接觸程式設計，逐步找到人生方向，長期訓練最大挑戰在於心態調適，須找到適合自己的練習節奏，才能在高壓中穩定發揮。

工業類技藝競賽機器人職種第一名得主李毓祐、徐睿辰指出，得獎不只是榮耀，更是責任，期待金手政策持續深化。

頂尖的技職人才出路廣，許多領域卻為缺工叫苦，營造業是人力缺口最嚴峻業種之一。近年各大廠紛紛祭出高薪獵才，第一線技職人員薪資水準拉升。

陽明交大土木系教授單信瑜表示，近年在缺工壓力下，營造業現場工程師起薪明顯提高，不論是技職科大或一般大學相關科系畢業，即使沒實務經驗，起薪也能上看5萬元，薪資成長速度快。

單信瑜指出，現場工程師薪資上調，並非因為工作責任或風險增加，而是長期缺工反映的市場結果；營造業向來工時長、責任重、風險高，這些條件並未改變。取得土木技師執照者，年薪約百萬至120萬元，與科技業相比仍有差距。

新北土木技師公會理事長丘達昌說，以目前市場行情來看，相關科系畢業新鮮人投入營造工程現場，起薪落在5萬至6萬元間，工作2、3年後月薪要破6萬元不困難；若取得國家核發的專業證照，月收入有望達10萬元。不過他強調，高薪者主要集中在具備證照、需承擔法定責任的專業人才，並非所有工程從業人員都能達到。

