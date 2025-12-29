註冊率距6成「淹水線」僅些微差距 台鋼科大回應了
教育部今天公布6所大專院校註冊率未達6成「淹水線」門檻，其中台鋼科技大學以58.88％些微差距遭點名。校方坦言受少子化加劇、工程類科招生困難，及現行招生名額與註冊率計算制度限制的影響，註冊率略微下滑，但強調近年校產活化轉型，年收逾5千萬元租金，財務仍穩定。
⭐2025總回顧
台鋼科大副校長蔡文彬說明，今年註冊率確實較去年略為下滑，主因受到少子化衝擊，以大學招收學生名額30萬人，實際入學人數預估20萬左右，國立大學招生名額和資源條件幾乎滿招，壓力就落在私立學校上，招生失衡已成為整體高教的重大挑戰。
教育部現行招生名額管控機制，也讓學校面臨結構性困境，依規定，註冊率未達標準將被要求減招，但工程類系所卻不得減招，實際上卻存在工程領域招生不易、名額長期招不滿的情形，反而影響整體註冊率表現。
他表示，電機、機械等工程科系招生比例偏低，直接拉低整體註冊率，其他招得好的科系，也沒有辦法擴增名額，因為還是受到總量管制。不過，學校仍積極因應結構調整，例如休閒運動管理系招生表現好，教育部也同意改名為職業運動管理系，預計明年開始招生。
由於休閒運動、餐旅類仍屬總量管制項目，但這兩類仍是多數學生首選，但國家考量工業人才需求不能斷，擔憂工程類不能招不到人，整體人才培育會出問題不願減招，但實務上，工程科系學習門檻高，電機、機械念微積分、電路學、電子學，招生不易。
在實際招生數方面，教育部在計算註冊率時，僅採計9月秋季班入學學生，並未納入2至3月春季班，以及STEAM專班、國際產學專班等名額，也影響註冊率計算。
他說，今年學校在春季班及相關專班仍可再招收100人以上，全年實際招生人數約可達700人左右，若全數計入，註冊率實際超過6成，但卻未反映在教育12月公布的註冊率數據中。近年配合政策及產學需求，積極推動STEAM與學士後國際專班，主要招收印尼、菲律賓等國學生，今年預估仍可招收40至60人。
他期待教育部未來能調整招生與註冊率計算制度，讓實際招生情形更能如實反映，減少對學校辦學與補助資格的影響。
他也強調學校財務運作穩定，校產活化全數報准教育部核定，一年校產出租收入超過5千萬元，以每名學生1年10萬元學費來算，相當於多招了500個學生，包括宿舍出租給企業員工、醫院醫護人員，以及場地與辦公空間出租等，都成為穩定收入來源。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪社會／考題時事分析 川普關稅經貿影響、APEC看兩岸互動
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪115年雙北私立中學入學考時間出爐 升學關鍵、策略全解析
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言