註冊率距6成「淹水線」僅些微差距 台鋼科大回應了

教育部今天公布6所大專院校註冊率未達6成「淹水線」門檻，其中台鋼科技大學以58.88％些微差距遭點名。校方坦言受少子化加劇、工程類科招生困難，及現行招生名額與註冊率計算制度限制的影響，註冊率略微下滑，但強調近年校產活化轉型，年收逾5千萬元租金，財務仍穩定。

台鋼科大副校長蔡文彬說明，今年註冊率確實較去年略為下滑，主因受到少子化衝擊，以大學招收學生名額30萬人，實際入學人數預估20萬左右，國立大學招生名額和資源條件幾乎滿招，壓力就落在私立學校上，招生失衡已成為整體高教的重大挑戰。

教育部現行招生名額管控機制，也讓學校面臨結構性困境，依規定，註冊率未達標準將被要求減招，但工程類系所卻不得減招，實際上卻存在工程領域招生不易、名額長期招不滿的情形，反而影響整體註冊率表現。

他表示，電機、機械等工程科系招生比例偏低，直接拉低整體註冊率，其他招得好的科系，也沒有辦法擴增名額，因為還是受到總量管制。不過，學校仍積極因應結構調整，例如休閒運動管理系招生表現好，教育部也同意改名為職業運動管理系，預計明年開始招生。

由於休閒運動、餐旅類仍屬總量管制項目，但這兩類仍是多數學生首選，但國家考量工業人才需求不能斷，擔憂工程類不能招不到人，整體人才培育會出問題不願減招，但實務上，工程科系學習門檻高，電機、機械念微積分、電路學、電子學，招生不易。

在實際招生數方面，教育部在計算註冊率時，僅採計9月秋季班入學學生，並未納入2至3月春季班，以及STEAM專班、國際產學專班等名額，也影響註冊率計算。

他說，今年學校在春季班及相關專班仍可再招收100人以上，全年實際招生人數約可達700人左右，若全數計入，註冊率實際超過6成，但卻未反映在教育12月公布的註冊率數據中。近年配合政策及產學需求，積極推動STEAM與學士後國際專班，主要招收印尼、菲律賓等國學生，今年預估仍可招收40至60人。

他期待教育部未來能調整招生與註冊率計算制度，讓實際招生情形更能如實反映，減少對學校辦學與補助資格的影響。

他也強調學校財務運作穩定，校產活化全數報准教育部核定，一年校產出租收入超過5千萬元，以每名學生1年10萬元學費來算，相當於多招了500個學生，包括宿舍出租給企業員工、醫院醫護人員，以及場地與辦公空間出租等，都成為穩定收入來源。

