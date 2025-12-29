新北技職教育再創高峰 金手培訓助學子站上國際舞台

新北市技職教育成果再傳捷報。新北市政府今舉辦「金手閃耀、新北榮耀」技藝技能競賽感恩餐會，表揚在亞洲技能競賽、勞動部全國技能競賽及教育部5大類技藝競賽中表現優異的學生與指導教師，近300名師生齊聚一堂，共同見證新北從國中、高中職到國際賽事的一貫化技職人才培育成果。

新北市長侯友宜表示，新北長期推動「金手培訓政策」，以制度化、系統化方式打造世界級技術人才培育體系，近年在國內外各項賽事皆繳出亮眼成績。以2025年亞洲技能競賽為例，新北6名國手全數獲獎，勇奪5金1銀、得獎率100%，成績全國第一；教育部5大類技藝競賽則囊括50座金手獎、82項優勝，總獲獎數達132項，創下歷年新高；勞動部全國技能競賽亦連續4年蟬聯青少年組全國第1，青年組獲獎人數達40人，充分展現新北技職實力。

本次餐會也邀請亞洲技能競賽金牌國手分享備賽歷程，由侯友宜頒發競賽獎勵金，肯定選手與指導教師長期投入訓練、並肩作戰的努力。市府並持續推動全國唯一「補助前3名指導教師國際見學」政策，安排教師赴義大利、日本及韓國進行專業交流，將國際視野回饋教學現場，深化技職教育發展。

亞洲技能競賽金牌國手呂治寬表示，自己踏上技能競賽之路已長達5年，從國中二年級接觸程式設計開始，逐步找到人生方向，歷經青少年組、青年組多項競賽洗禮，最終入選國手並在亞洲賽奪金。他坦言，長期訓練最大的挑戰在於心態調適，必須找到適合自己的練習節奏，才能在高壓中穩定發揮。能在成為國手後的首場國際賽事為台灣留住金牌，讓他感到相當振奮，也更加確立未來朝專業領域持續發展的方向。

工業類技藝競賽機器人職種第一名李毓祐與徐睿辰也指出，得獎不只是榮耀，更是一份責任，期待金手政策持續深化，透過實務訓練與國際交流，培育具備世界競爭力的技術人才。連續4年帶領學生奪下6座金手獎與3座團體獎的樟樹國際實中教師鄭姿蓉則分享，技藝競賽培訓不僅是比賽準備，更是陪伴學生從迷惘走向自信，也感謝市府推動國際見學，支持教師專業精進。

侯友宜強調，每一個孩子都能依照自身興趣與能力，選擇高中或高職的不同學習路徑，只要找到方向，就能走出屬於自己的人生。市府近年已投入約12億元支持技職教育，其中2億元專注於選手培訓，未來也將持續推動國際見學與交流，讓新北技職人才不只在國內競爭，更能在世界舞台上持續發光發熱。 新北市長侯友宜（中）與六名金牌國手合影。記者張策／攝影 亞洲技能競賽金牌國手呂治寬，連續五年投入訓練，累積了7面金牌。記者張策／攝影 新北市長侯友宜強調，每一個孩子都能依照自身興趣與能力，選擇高中或高職的不同學習路徑，只要找到方向，就能走出屬於自己的人生。記者張策／攝影 新北市政府今舉辦「金手閃耀、新北榮耀」114學年度技藝技能競賽感恩餐會，表揚在亞洲技能競賽、勞動部全國技能競賽及教育部5大類技藝競賽中表現優異的學生與指導教師。記者張策／攝影

