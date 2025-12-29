新生註冊率又比去年降4％ 全台最低的台東專科學校回應出爐
教育部今天公布114學年各大專校院新生註冊率，全台共6所學校新生註冊率低於6成，其中又以國立台東專科學校31.75％最低，已經連續4年低於六成警戒線。針對全台註冊率最低一事，校方表示，校長出差無法回應，以教育部公告為準。
114學年度共10所大專校院註冊率百分之百，但也有6所大專校院未達六成，分別國立台東專科學校（31.75％），以及私立大學真理大學（59.41％）、私立技專校院有台鋼學校財團法人台鋼科技大學（58.88％）、南亞科技學校財團法人南亞技術學院（50.51％）、敏惠醫護管理專科學校（53.47％）、育英醫護管理專科學校（50.41％）。
針對教育部公布的最新資料顯示，國立台東專科學校新生註冊率持續下滑，不僅是唯一一所入榜的國立學校，也是6所大專校院吊車尾，新生註冊率從去年36.54％下降至今年31.75％。
記者致電學校，校方表示，校長出差無法回應，相關訊息以教育部公告為準。
根據教育部資料，國立台東專科學校從111學年度起新生註冊率低於6成警戒線，111學年47.29%，112學年51.30％、113學年36.54％、114學年31.75％。
