台科大3作品獲紅點設計獎 連5年居亞太第1名

德國紅點設計獎有「設計界奧斯卡獎」之稱，台科大學生今年有3件作品獲獎，包括1項最佳設計獎、2項紅點獎，讓台科大連續5年穩居紅點設計排行榜亞太第1。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，德國紅點設計獎是全球最具影響力的設計獎項之一，每年吸引數千件作品報名，今年台科大學生獲獎作品包含用泥染技藝串連土地文化的「染：記憶與技藝」、透過互動設計重新詮釋華人告別文化的「留逝」、以「家」為核心重塑品牌識別的「清境農場」。

「染：記憶與技藝」由台科大學生蕭仲雯與賴苡蕙共同創作，榮獲紅點設計獎設計概念類的最佳設計獎。

作品以天然泥染為核心，從土地記憶、匠師精神、技藝傳承等面向切入，呈現這項逐漸淡出的傳統染色技術之美，作品以「灰、紺、丹、柿、棕」架構章節，探討技法、紋樣與文創可能性，並以手工泥染布料製作書封，保留布料褶皺與自然紋理，打造易於理解泥染文化的入門書籍。

蕭仲雯與賴苡蕙表示，兩人幾乎從零開始踏入泥染領域，從社區大學到匠師工作室，透過一次次實作染布、晾曬與拆封，見證技藝在未知中逐漸成形。

由台科大設計系學生劉宥希與陳虹菱創作的「留逝」則獲得紅點設計概念獎，作品以告別式常見的花海與花圈為設計主軸，結合燈光與模組化花藝，打造可重複使用、兼具永續概念的沉浸式悼念場景，希望突破傳統喪禮的制式框架，讓儀式更具個人化，並透過互動花藝延伸家屬與逝者之間的情感連結。

台科大設計系學生丁逸則以「清境農場」獲得紅點設計獎品牌設計與識別類紅點獎，作品重新塑造清境農場的品牌定位，透過視覺設計、包裝規劃及周邊商品整合，將清境農場的人文歷史、綿羊意象與親子活動重新串連，呈現具故事性與溫度的品牌體驗。

