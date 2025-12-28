北北桃宜11校學生時尚秀 劉和然走伸展台
新北市政府今晚於市民廣場舉辦「New Vogue! New Fashion! 2025鬥豔時尚耶誕秀」，由北北桃宜11所職校學生展現創意與學習成果，新北市副市長劉和然也走上伸展台帥氣走秀。
⭐2025總回顧
這場時尚秀共邀集台北市稻江護家、桃園市中壢家商、宜蘭縣國立頭城家商，以及新北市能仁家商、莊敬工家、復興商工、穀保家商、樟樹國際實中、醒吾高中、樹人家商、鶯歌工商等共11校師生同台走秀，展現技職教育扎實的設計實力與跨校合作成果。
在結合璀璨燈海與濃厚耶誕氛圍下，劉和然穿上學生原創設計服裝，一同走上伸展台，展現對學生專業實力的肯定。他表示，能和學生們一起走上伸展台，感到非常榮耀，也代表新北市對技職學生專業實力的高度肯定。
教育局表示，新北市長期推動適性學習與多元發展，8年投入新台幣12億元打造頂尖技職舞台，並積極鏈結大專校院與產業資源，建構從校園到產業、從學習到實作、從在地到國際的完整培育路徑。未來將持續以城市為教室、以舞台為課堂，讓每一名學生都能在最適合自己的位置累積實力、走向世界。
【115學測衝刺】
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪社會／考題時事分析 川普關稅經貿影響、APEC看兩岸互動
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪115年雙北私立中學入學考時間出爐 升學關鍵、策略全解析
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言