北北桃宜11校學生時尚秀 劉和然走伸展台

中央社／ 新北28日電

新北市政府今晚於市民廣場舉辦「New Vogue! New Fashion! 2025鬥豔時尚耶誕秀」，由北北桃宜11所職校學生展現創意與學習成果，新北市副市長劉和然也走上伸展台帥氣走秀。

⭐2025總回顧

這場時尚秀共邀集台北市稻江護家、桃園市中壢家商、宜蘭縣國立頭城家商，以及新北市能仁家商、莊敬工家、復興商工、穀保家商、樟樹國際實中、醒吾高中、樹人家商、鶯歌工商等共11校師生同台走秀，展現技職教育扎實的設計實力與跨校合作成果。

在結合璀璨燈海與濃厚耶誕氛圍下，劉和然穿上學生原創設計服裝，一同走上伸展台，展現對學生專業實力的肯定。他表示，能和學生們一起走上伸展台，感到非常榮耀，也代表新北市對技職學生專業實力的高度肯定。

教育局表示，新北市長期推動適性學習與多元發展，8年投入新台幣12億元打造頂尖技職舞台，並積極鏈結大專校院與產業資源，建構從校園到產業、從學習到實作、從在地到國際的完整培育路徑。未來將持續以城市為教室、以舞台為課堂，讓每一名學生都能在最適合自己的位置累積實力、走向世界。

