經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
大同智能攜手南台科大，打造校園微電網綠能示範場域。公司提供

南台科技大學於24日舉行校園微電網揭牌儀式，該案為教育部補助校園微電網第一案，由大同（2371）公司旗下大同智能建置，提供從場勘評估、設備選型到系統調節的全流程服務，協助校園推動自主用電與綠能轉型，作為微電網示範計畫的重要實踐案例。

大同智能指出，本案經專業評估後，於校園內六棟建物屋頂建置太陽能發電系統，總裝置容量達737kW，符合國內高效能源場域系統特徵。透過微電網技術整合，實現太陽能即時併網，有效降低校園整體用電負擔與契約容量。

其中，西淮館建置29.7kWp太陽能板及25kW／105kWh儲能電池櫃，透過系統整合，將太陽光發電直接供應全館用電；當發電量高於負載時，電力即儲存於儲能系統，於發電不足時再由儲能櫃補足，使館舍對市電的依賴趨近於零。

大同智能表示，未來將持續以微電網與再生能源整合技術，協助校園及各類場域落實智慧用電與能源自主，推動永續低碳發展。

太陽能發電 校園 大同

斗南公路清晨大車禍3車相撞 車頭撞斷2人OHCA、2輕重傷

