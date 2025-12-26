技能檢定學科測試加外語輔助 115年再增5職類

快訊

中央社／ 台北26日電

勞動部推動全國技能檢定試題加列外語輔助，提供新住民、僑外生及移工參加技檢，明年起除原本39個職類外，將再新增5個職類，包含女子美髮、美容、旅館客房服務等。

新住民、僑外生及移工報考技能檢定，可能礙於中文閱讀能力，導致無法順利通過技能檢定學科測試，勞動部從民國108年起推動技能檢定試題加列外語輔助，目前有39職類適用。

勞動部勞動力發展署表示，為協助更多外籍人士取得就業所需技術士證，明年起全國技術士技能檢定將新增女子美髮、美容、烘焙食品（西點蛋糕、麵包）、機電整合、旅館客房服務等5職類丙級，提供學科試題加列外語輔助服務。

發展署指出，這5職類中，女子美髮、美容及烘焙（西點蛋糕及麵包項）近5年外籍配偶及外籍人士報檢人數明顯較多；機電整合及旅館客房服務職類則因應外國技術人力政策推動所需勞動人力，而加列外語輔助服務。

發展署表示，除了這5職類將新增包含印尼語、越南語、泰國語、英語外，明年起全部44職類也都將同步增加菲律賓語（他加祿語）外語輔助，只要取得外僑居留證並符合技能檢定各職類級別報檢資格外籍人士，都可在報名時提出申請。

勞動部 外籍人士 移工

