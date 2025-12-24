南台科大智慧微電網人才培育基地 正式啟用
為因應全球淨零排放趨勢並加速能源轉型，南台科技大學「智慧微電網產業人才及技術培育基地」24日正式揭牌啟用，台南市副市長趙卿惠代表因公赴日的市長黃偉哲出席典禮，與國科會主委吳誠文、南台科大校長黃能富、市議員黃肇輝等產官學研界代表共同見證台南培育能源轉型關鍵人才的重要里程碑。
市長黃偉哲表示，基地的成立不僅象徵學研合作再深化，也為台南推動能源轉型奠定堅實的人才與技術基礎。台南為全台綠能發展重鎮，市府近年積極推動淨零永續政策，透過與在地大專院校及產業攜手合作，強化人才培育與技術落地，將有助於能源轉型與產業升級。期盼基地落成後，能凝聚更多跨域合作力量，培育更多優秀的綠能與微電網專業人才，為台南、為台灣的永續發展共同努力。
趙卿惠指出，智慧微電網攸關城市能源韌性，南市過往風災經驗更凸顯電力與通訊穩定的重要性。今日代表市長黃偉哲出席典禮，市長雖因赴日進行台南直航熊本交流行程未能親臨，仍高度關注台南能源發展與人才培育。
南台科大獲教育部8,500萬元補助，相對提撥2,000萬元，共投入1億500萬元打造「智慧微電網產業人才及技術培育基地」，要為台灣培育出更多具備再生能源與儲能系統專業知識的微電網人才。
南台科大表示，該基地將建置整合太陽能發電場、儲能系統、氫能發電系統及電動車充電站等設施，提供學生實作操作與技術學習場域，並結合產業資源，開放作為實務訓練平台，促進產學合作，培育符合產業需求的專業人才，打造綠色人才的重要搖籃。
