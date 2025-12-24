聽新聞
116學年四技二專統測擬改為選考 現行高二生適用

中央社／ 台北24日電
學生示意圖。圖／AI生成
學生示意圖。圖／AI生成

為減輕考生壓力，技專招策會研議，四技二專統測從5科全考改選考，四技二專登記分發採計統測科目由5科全採改為2至5科，待教育部定案後，預計116學年實施，現行高二生適用。

為減輕考生壓力，大學招生委員會聯合會決議，用於一般大學入學的學科能力測驗於108學年由5科必考改為考生自由選考，大學端採計學測考科從原來可參採5科，改為至多參採4科。

技專校院招生策略委員會執行長李嘉紘告訴中央社記者，少子女化對生源衝擊很大，學測早已改為選考，為減輕考生壓力，技專招策會也研議四技二專統一入學測驗由5科全考改為開放自由選考，這樣考生可專注在自己有把握的部分科目上，也能多花一些時間在操作實習上。

根據招策會規劃，報考單群（類）的考生，可自主選考至少2科，但須包含專業科目至少1科；報考跨群（類）的考生，可自主選考至少3科，但各群（類）專業科目（二）為必考，預計116學年四技二專統測開始實施，現行高二生適用。

現行四技二專聯合登記分發管道採計統測5科成績，技專招策會分析已彈性參採統測科目的四技二專甄選管道，發現國立技專以採計2至5科、私立技專以採計2至4科居多；為讓技專可彈性選擇最適合的統測採計科目，技專招策會研議，116學年起的四技二專登記分發採計統測考科數，由現行「5科全採」調整為「2至5科」。

由於四技二專甄選入學報名人數逐年減少，為提高學生通過1階篩選進入2階甄試的機會，同時擴大招生系科的選才空間 ，技專招策會也研議，117學年起，四技二專甄選入學1階名額篩選倍率上限由現行「3倍」調整為「4倍」。

另外，考量四技二專甄選入學逾9成3科系1階參採統測科目為1至4科，李嘉紘提到，為讓學生減輕壓力、專注於有把握的科目，招策會也研議116學年起，四技二專甄選入學1階參採統測考科數，由現行「1至5科」調整為「1至4科」。

李嘉紘表示，這幾項考招變革已經技專招策會大會通過，招策會已將決議送到教育部，目前正待教育部審核，等教育部定案後，預計明年1月公布，將自116、117學年起分階段實施。

