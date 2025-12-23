快訊

不明人士恐嚇桃機、機捷沿線放炸彈 機捷：立即加派人力警戒

整理包／穩定幣是什麼？能領薪水嗎？台灣何時上路？用途、風險一次看

余家昶捨命救人 張善政：明年春祭入祀忠烈祠「致上最高敬意」

聽新聞
0:00 / 0:00

台加雙聯學制給力 六和高中應英科凌旭寬錄取加拿大亞伯達大學

聯合報／ 教育事業部
寄宿家庭提供良好的照顧，讓凌旭寬很快地適應環境並安心學習。圖／六和高中提供
寄宿家庭提供良好的照顧，讓凌旭寬很快地適應環境並安心學習。圖／六和高中提供

桃園市六和高中應用英語科學生凌旭寬錄取加拿大亞伯達大學（University of Alberta）理學院資訊科學系，並獲頒台幣18萬元獎學金，為六和高中國際升學再添佳績。

⭐2025總回顧

亞伯達大學為知名研究型學府，綜合排名加拿大第4、全球96。凌旭寬在高中階段參與「2+1台加雙聯學制」，前兩年在六和完成雙語及理工相關課程，高三赴加拿大卑詩省甘露市修讀課程，順利銜接兩地學制。

凌旭寬表示，雙聯課程需同時兼顧台灣與加拿大的課業，但也因此培養了自律與時間管理能力。例如，高一、高二時需同時準備六和段考與多項專題報告，幾乎沒有假期，「雖然辛苦，但撐過來後覺得一切都值得。」

他也分享在加拿大求學的體驗。當地自由開放的學習氛圍與師生互動方式，讓他更能主動探索興趣與思考方向。一天僅四節課，學生可依興趣選修，課程與實作並重。他說：「修習Computer Programming課程後，發現自己對AI和電腦科學特別有興趣，未來希望在相關領域深造。」

課餘時間，凌旭寬喜歡到當地TCC奧運規格游泳池游泳，寄宿家庭生活也讓他體驗不同文化，增進獨立生活能力與視野。

六和高中校長陳淑惠表示，學生能順利在國外升學，除自身努力，六和的雙語教育及海外雙聯課程指導，也是重要推手。未來學校將持續拓展多元國際學習機會，協助學生朝世界舞台發展。

凌旭寬高三赴加拿大卑詩省甘露市（Kamloops）修讀加拿大課程，並於寄宿家庭體驗當地生活。圖／六和高中提供
凌旭寬高三赴加拿大卑詩省甘露市（Kamloops）修讀加拿大課程，並於寄宿家庭體驗當地生活。圖／六和高中提供

加拿大 升學 英語科 雙語教育

延伸閱讀

航線增加、票價吸引人 10月赴美人數創新高

飛加拿大見爸爸最後一面 大霈「沒有任何遺憾」

六和高中在全國技藝競賽創佳績 資訊科胡軒睿獲金手獎

加拿大聖誕老人自詡「羅賓漢」 打劫超市將贓物分給窮人

相關新聞

台加雙聯學制給力 六和高中應英科凌旭寬錄取加拿大亞伯達大學

桃園市六和高中應用英語科學生凌旭寬錄取加拿大亞伯達大學（University of Alberta）理學院資訊科學系，並...

他讀高工獲測量金手獎 曾打工日薪5千、累積工地經驗朝工地主任邁進

保送台北科大的瑞芳高工畢業生黃奕儒，在校時拿下全國技藝競賽金手獎第1名。他因嫻熟測量儀器，曾獲得日薪5000元的打工機會...

中山工商奪遠哲科學競賽1金2銀 「快轉旋風」飆1萬2千分寫下6連霸

中山工商林政頡、蘇韋建晧及洪于凱參加今年遠哲科學趣味總錦標賽「快轉旋風—線圈轉子」項目，在僅有40公分的軌道上，一枚線圈...

學生實作送暖 台北海洋科大寵物系為收容毛寶貝美容

台北海洋科技大學寵物經營管理系系學會日前前往新北市板橋動物之家，運用專業寵物美容技術，協助收容毛寶貝進行洗澡、梳理與修剪...

台南應用科大最高1.6個月年終 董事會稱：人才無價預算無上限

年終將至許多私立大學面臨經營寒冬，員工福利縮水，台南應用科大為了「展現強勁的辦學實力與底氣」，今公告董事會議通過1今年年...

永續行動大學成果展登場 虎科大變身為小型科技城

雲林縣府推動永續行動大學今天在虎尾科技大學舉辦成果展，超過50個展攤展示許多科技農業、養殖和養殖智慧研發成果，宛若一座小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。