台加雙聯學制給力 六和高中應英科凌旭寬錄取加拿大亞伯達大學
桃園市六和高中應用英語科學生凌旭寬錄取加拿大亞伯達大學（University of Alberta）理學院資訊科學系，並獲頒台幣18萬元獎學金，為六和高中國際升學再添佳績。
⭐2025總回顧
亞伯達大學為知名研究型學府，綜合排名加拿大第4、全球96。凌旭寬在高中階段參與「2+1台加雙聯學制」，前兩年在六和完成雙語及理工相關課程，高三赴加拿大卑詩省甘露市修讀課程，順利銜接兩地學制。
凌旭寬表示，雙聯課程需同時兼顧台灣與加拿大的課業，但也因此培養了自律與時間管理能力。例如，高一、高二時需同時準備六和段考與多項專題報告，幾乎沒有假期，「雖然辛苦，但撐過來後覺得一切都值得。」
他也分享在加拿大求學的體驗。當地自由開放的學習氛圍與師生互動方式，讓他更能主動探索興趣與思考方向。一天僅四節課，學生可依興趣選修，課程與實作並重。他說：「修習Computer Programming課程後，發現自己對AI和電腦科學特別有興趣，未來希望在相關領域深造。」
課餘時間，凌旭寬喜歡到當地TCC奧運規格游泳池游泳，寄宿家庭生活也讓他體驗不同文化，增進獨立生活能力與視野。
六和高中校長陳淑惠表示，學生能順利在國外升學，除自身努力，六和的雙語教育及海外雙聯課程指導，也是重要推手。未來學校將持續拓展多元國際學習機會，協助學生朝世界舞台發展。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪社會／考題時事分析 川普關稅經貿影響、APEC看兩岸互動
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪115年雙北私立中學入學考時間出爐 升學關鍵、策略全解析
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言