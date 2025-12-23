台加雙聯學制給力 六和高中應英科凌旭寬錄取加拿大亞伯達大學

桃園市六和高中應用英語科學生凌旭寬錄取加拿大亞伯達大學（University of Alberta）理學院資訊科學系，並獲頒台幣18萬元獎學金，為六和高中國際升學再添佳績。

亞伯達大學為知名研究型學府，綜合排名加拿大第4、全球96。凌旭寬在高中階段參與「2+1台加雙聯學制」，前兩年在六和完成雙語及理工相關課程，高三赴加拿大卑詩省甘露市修讀課程，順利銜接兩地學制。

凌旭寬表示，雙聯課程需同時兼顧台灣與加拿大的課業，但也因此培養了自律與時間管理能力。例如，高一、高二時需同時準備六和段考與多項專題報告，幾乎沒有假期，「雖然辛苦，但撐過來後覺得一切都值得。」

他也分享在加拿大求學的體驗。當地自由開放的學習氛圍與師生互動方式，讓他更能主動探索興趣與思考方向。一天僅四節課，學生可依興趣選修，課程與實作並重。他說：「修習Computer Programming課程後，發現自己對AI和電腦科學特別有興趣，未來希望在相關領域深造。」

課餘時間，凌旭寬喜歡到當地TCC奧運規格游泳池游泳，寄宿家庭生活也讓他體驗不同文化，增進獨立生活能力與視野。

六和高中校長陳淑惠表示，學生能順利在國外升學，除自身努力，六和的雙語教育及海外雙聯課程指導，也是重要推手。未來學校將持續拓展多元國際學習機會，協助學生朝世界舞台發展。 凌旭寬高三赴加拿大卑詩省甘露市（Kamloops）修讀加拿大課程，並於寄宿家庭體驗當地生活。圖／六和高中提供

商品推薦