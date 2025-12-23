他讀高工獲測量金手獎 曾打工日薪5千 累積工地經驗朝工地主任邁進

保送台北科大的瑞芳高工畢業生黃奕儒，在校時拿下全國技藝競賽金手獎第1名。他因嫻熟測量儀器，曾獲得日薪5000元的打工機會。黃說，投身營造業要忍受風吹、日曬、雨淋，但他相信堅持做到後面一定不錯，收入應該會比很多上班族多。

營造業缺工嚴重，原因包括產業形象不佳、勞動環境考驗多和層層轉包的雇傭關係不健全，導致難以吸引年輕人投入。工地多數是移工面孔，台籍工人比率愈來愈低。勞動部統計資料顯示，營造業移工總數已超過3萬人，主要集中在重大公共工程。

瑞工前校長潘泰伸在任內觀察發現，瑞工大部分學生畢業後，會升學科技大學營建相關系組，也有人會報考土木、建築、地政公務人員考試，畢業後就找工作的人是相對少數。

為了幫助學生升學、就業，瑞芳高工老師除了教學，帶領學生實作，學校也會尋求與企業合作，鼓勵學生利用寒暑假到工地實習。開學返校與老師交流經驗時，學生多表示在「外面（工地）」工作確實辛苦，但透過這樣的體驗，也明白不想只幹體力活兒，想要獲得更高的收入，一定要具備相當的專業能力。

潘泰伸表示，學校與企業建教合作，也有助掌業界動態，讓學校教學和業界實務接軌。例如經營工程顧問公司的校友，得知學校計畫採購設備，會協助推薦業界肯定的新式測量設備。

所謂工欲善其事，必先利其器，瑞工透過新北市頂尖群科計畫經費，購買校友推薦的測量設備，讓去年畢業的學生黃奕儒，拿下全國工業類技藝競賽測量職種金手獎第1名；也因為黃奕儒會操作「現役」儀器，企業以日薪5000元，雇用他與架稜鏡的助手做測量工作。

黃奕儒目前就讀國立台北科技大學土木工程系，他因為家族中有長輩是營建小包商，讀國中和瑞期間就常到工地幫忙。他說，做的全是體力活兒，又要忍受風吹日曬雨淋，當然會覺得累。

「工地主任看來看去就好，好像很輕鬆」，黃奕儒回憶，累歸累，但看到「前輩」工作經鬆，還是覺得做營造業也不錯，因此決定就讀瑞工空間測繪科。一開始沒多大興趣，慢慢覺得有挑戰性。成為「選手」接受老師指導，高三拿下金手獎，技優保送北科大，讓他朝夢想再往前邁進一大步。

黃奕儒說，科大畢業後應會進入職場，先做現場工程師，在工地監工、負責查驗、管人管料，接著再考工地主任。有些同學沒有升學，高職畢業後就投入工作，也可以當現場工程師，但要具10年現場經驗才能報考工地主任。

目前台灣職場資訊業一枝獨秀，與黃奕儒年紀相當的世代，較熱衷念資訊相關科系。黃說，選擇就讀營建科系的人相對減少，願意做這行的人更少，因此工地人力已經出現斷層，台灣工人以老師傅居多。

黃奕儒認為，很少台灣年輕人願意做營建工作，原因是「為什麼人家去做SEVEN，我去做工地？」「為什麼人家可以吹冷氣，我卻要曬太陽？」其實年輕人現在投入營建業，暫時忍受風吹、日曬、雨淋，堅持做到後面一定都不錯，收入應該會比很多上班族還多。 新北市瑞芳高工採購多款教學設備，奠定及提升學生專業能力。圖／瑞芳高工提供 新北市瑞芳高工畢業生黃奕儒在校時，參加全國工業類技藝競賽測量職種金手獎第1名。圖／黃奕儒提供 新北市瑞芳高工畢業生黃奕儒在校時，參加全國工業類技藝競賽測量職種金手獎第1名。圖／黃奕儒提供 新北市瑞芳高工學生參加112學年度全國工業類技藝競賽，成績亮眼，黃奕儒榮獲測量職種金手獎第1名。圖／黃奕儒提供

