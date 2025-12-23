中山工商奪遠哲科學競賽1金2銀 「快轉旋風」飆1萬2千分寫下6連霸

中山工商林政頡、蘇韋建晧及洪于凱參加今年遠哲科學趣味總錦標賽「快轉旋風—線圈轉子」項目，在僅有40公分的軌道上，一枚線圈轉子於1秒內疾速通過，分數瞬間衝破1萬2千分，奪得金牌，讓該校完成6連霸，更累積11面金牌，寫下全國新紀錄。

「遠哲競賽比的不是背公式，而是思考與解決問題的過程」校長李昱平說，這正是學校長期投入科學教育的核心價值，從課堂知識到動手實作，從單一專業到跨域整合，學生在競賽中學到的，遠比獎牌來得深遠。

李昱平表示，中山工商從第19屆起屢創佳績，曾締造2次5連霸，今年再推進一步，完成第6度連續稱霸，背後核心是一套讓學生自己想、自己試、自己修正的訓練文化，屢創佳績非一步登天。

金牌「阿拉花瓜隊」成員林政頡同時是棒球隊選手，南區初賽僅獲第3名曾讓他陷入低潮，在團隊互相扶持下重拾信心。

林政頡說，從小就喜歡動手實作，將電子專業融入電磁理論，熬夜苦練，在「快轉旋風」關卡中，線圈損壞了好幾個，靠著冷靜應變，與組員互相支援，創造1萬2千分驚人成績，遠超過第二名的2千分，線圈轉子1秒通過，奪得金獎，成為全場熱議焦點。

2面銀牌「烏龜撞牆去」王宜家、吳苡安、劉宗辰，與「我是炫彩大蟑螂」傅永賢、林羣蓉、林羣尉。得主之一王宜家因姊姊的經驗投入競賽，學會放下自尊、傾聽建議；另名銀獎學生傅永賢也從缺乏自信到站上全國舞台，體會團隊合作力量。

指導老師王冠智獲頒宏碁卓越獎，同步獲得學校頒發科普獎，肯定長期深耕科學教育的成果，此次錦標賽他刻意退到輔助角色，讓學生主導設計與測試，詳實記錄每1次練習數據，形成良性競爭與共同成長的環境。

以「快轉旋風—線圈轉子」為例，團隊採用與以往截然不同的輪軸結構，對精準度與軌道設計要求極高，學生用掉整捆漆包線，在反覆失敗校正細節，才換來穩定而壓倒性表現。

王冠智透露，該校轉子輪軸設計與他校截然不同，對製作精準度與軌道設計要求極高，學生反覆練習，用掉整捆漆包線，才成就穩定表現，金獎絕非僥倖。

此次競賽全國4區初賽、60支菁英隊伍中，中山工商拿下1金、2銀佳績，不只再次站上頒獎台，更讓外界看見技職學校以系統化方式，才能真正培養學生面對問題的能力。 高雄中山工商奪遠哲科學競賽1金2銀，「快轉旋風」飆1萬2千分寫下6連霸紀錄。記者郭韋綺／攝影 左起銀獎得主龍鳳胎林羣尉、林羣蓉 、傅永賢，以及金獎得主林政頡、 蘇韋建晧、 洪于凱。記者郭韋綺／攝影 高雄中山工商奪遠哲科學競賽1金2銀，「快轉旋風」飆1萬2千分寫下6連霸紀錄。記者郭韋綺／攝影

商品推薦